Congelan las cuentas bancarias y propiedades de las personas que se encuentran en esta página web. (Fuente: Representación con IA)

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) de Colombia establece directrices rigurosas en relación con las obligaciones tributarias y las sanciones correspondientes por el incumplimiento de las mismas dentro de los plazos estipulados. Cada año, los contribuyentes están obligados a llevar a cabo trámites necesarios para informar sobre su actividad económica y sus recursos financieros.

En caso de incumplimiento, los individuos responsables podrían enfrentar consecuencias severas, que incluyen el embargo de bienes y la inmovilización de cuentas bancarias. Aunque estas medidas no se implementan de forma inmediata, son una posibilidad real que se debe considerar.

La iniciativa no solo abarca la retención de recursos en cuentas, sino también la ejecución de medidas preventivas sobre propiedades, la publicación en el Listado de Deudores Morosos y la posibilidad de iniciar procedimientos judiciales.

El Gobierno embargará bienes y cuentas bancarias de deudores de impuestos

Desde el inicio del programa “Al día con la DIAN, le cumplo al país”, la entidad ha logrado bloquear 4710 cuentas de más de 8000 contribuyentes, quienes mantenían una deuda que superaba los 1,2 mil millones de pesos. Esta cifra inicial marcó el comienzo de un operativo más extenso.

Durante el año 2025, por ejemplo, la institución informó que durante esas jornadas se llevó a cabo:

Visitas a otros 9500 contribuyentes con una cartera estimada en $900.000 millones.

Ejecución de 5200 depósitos judiciales por un monto superior a $61.240 millones.

Avalúo de 587 bienes de 461 contribuyentes, con deudas que superan los $220.075 millones.

Las sanciones impuestas a los ciudadanos incluidos en la lista oficial comprenden la suspensión de sus cuentas bancarias, lo que les impide realizar retiros, transferencias o pagos, así como la retención de saldos disponibles cuando las deudas superan los límites establecidos por la normativa colombiana.

El Gobierno de Colombia establece sanciones por incumplimiento de obligaciones tributarias. (Fuente: DIAN)

Razones para el embargo de cuentas bancarias

La suspensión de productos financieros no se realiza de forma arbitraria, sino que se basa en situaciones específicas en las que los contribuyentes han incurrido en incumplimientos reiterativos. Las justificaciones para esta medida incluyen:

Obligaciones tributarias pendientes con la DIAN.

Procesos legales derivados de incumplimiento financiero.

Falta de pago en préstamos o créditos hipotecarios.

Inactividad prolongada en cuentas bancarias sin justificación válida.

Esta medida tiene como objetivo prevenir la evasión fiscal y fomentar una mayor disciplina en el cumplimiento de las obligaciones financieras.

Reglas tributarias en Colombia: sanciones por incumplimiento y consecuencias graves. (Imagen editada con IA).

Verifica deudores en la DIAN fácilmente

Para verificar si una persona se encuentra en la lista de morosos, se pueden realizar las siguientes acciones:

Consultar el portal MUISCA de la DIAN o comunicarse a través de sus líneas oficiales: (601)7948883 o (601)489 9000. Mantenerse alerta ante notificaciones formales enviadas por correo o el Auto Comisorio que los funcionarios proporcionarán durante las visitas. En caso de que el contribuyente no responda, se procederá al embargo inmediato de los fondos disponibles en las cuentas que estén registradas.

Evita un embargo: descubre esta alternativa efectiva

Una de las alternativas más efectivas para evitar un embargo es la solicitud de una facilidad de pago ante la DIAN. Este recurso permite a los contribuyentes cumplir con sus obligaciones fiscales en cuotas. El proceso es sin costo y no implica la intervención de terceros. De ser aceptada la solicitud, el plazo máximo otorgado será de cinco años.

La solicitud deberá tramitarse a través de los buzones electrónicos de la DIAN o en una de las ventanillas de correspondencia habilitadas. En este trámite es necesario adjuntar la siguiente documentación: