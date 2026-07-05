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En Colombia, se han establecido disposiciones que regulan las herencias, definiendo el proceso para la distribución de los bienes pertenecientes a una persona luego de su fallecimiento. Cuando se presenta un testamento válido, este documento se convierte en el principal referente para la asignación de propiedades y derechos, siempre que el testador haya obrado con plena capacidad mental y voluntad al momento de su elaboración.
Si un juez determina que el testamento carece de validez, ya sea por falta de lucidez, coacción u otras irregularidades, la distribución de los bienes no se realizará conforme a lo que el documento estipula. En tal caso, la repartición se lleva a cabo a través de sucesión intestada, un proceso en el cual la legislación vigente designa a los herederos y determina el porcentaje que les corresponde, sin considerar la voluntad que el fallecido pudo haber expresado en el testamento.
¿Cómo y cuándo se puede anular un testamento?
Un testamento puede ser declarado inválido en Colombia si se constata alguna de las situaciones siguientes:
- No poseía plena capacidad mental al momento de su redacción.
- Fue sometido a presión, manipulación o coacción durante su elaboración.
- No cumplió con los requisitos legales de forma y autenticidad que establece la ley.
Ante cualquiera de estos escenarios, un juez puede dejar sin efecto el testamento y ordenar que la herencia se distribuya bajo las normas de la sucesión intestada.
Se identifican tres razones fundamentales para la posible invalidez del testamento, que son:
- Incapacidad mental del testador al momento de otorgarlo: no tenía plena comprensión de sus actos.
- Falta de libertad: hubo engaño, presión, amenazas o influencia indebida de terceros.
- Desconocimiento de las formalidades exigidas por la ley para su elaboración y autenticidad.
Sucesión intestada consecuencias y herederos
En ausencia de un testamento válido, la ley regula la distribución de los bienes por medio de sucesión intestada. El Código Civil establece un orden específico de herederos:
De este modo, la normativa garantiza la inclusión del cónyuge o pareja permanente en la sucesión, incluso en presencia de otros beneficiarios con derechos preferentes.
- En primer lugar, heredan los descendientes (hijos y, en su defecto, los nietos).
- En ausencia de descendientes, los siguientes en la línea de herencia son los ascendientes (padres y abuelos).
- En todos los casos, el cónyuge o compañero(a) permanente tiene derecho a participar y compartir la herencia con los descendientes o ascendientes, según corresponda.
- Si no están presentes los anteriores, la masa hereditaria se distribuye entre el cónyuge y los hermanos u otros parientes cercanos.
Nulidad de testamento: qué implica para la herencia
Es crucial que los involucrados en un proceso sucesorio busquen asesoría legal, para que la distribución del patrimonio ocurra conforme a la normativa colombiana y con el menor nivel de conflicto posible.
La anulación de un testamento implica que la última voluntad del fallecido pierde su validez y la distribución de los bienes se realiza de acuerdo con lo estipulado por la ley. Este escenario puede desencadenar conflictos familiares, sobre todo si el documento contenía cláusulas que favorecían a personas concretas.