Cambia las sucesiones: los cónyuges serán los exclusivos herederos si se cumplen estas condiciones

Cambia la Ley de Sucesiones y los bienes de la herencia no podrán utilizarse por más de 10 años: en qué casos se aplica

En Colombia, se han establecido disposiciones que regulan las herencias, definiendo el proceso para la distribución de los bienes pertenecientes a una persona luego de su fallecimiento. Cuando se presenta un testamento válido, este documento se convierte en el principal referente para la asignación de propiedades y derechos, siempre que el testador haya obrado con plena capacidad mental y voluntad al momento de su elaboración.

Si un juez determina que el testamento carece de validez, ya sea por falta de lucidez, coacción u otras irregularidades, la distribución de los bienes no se realizará conforme a lo que el documento estipula. En tal caso, la repartición se lleva a cabo a través de sucesión intestada, un proceso en el cual la legislación vigente designa a los herederos y determina el porcentaje que les corresponde, sin considerar la voluntad que el fallecido pudo haber expresado en el testamento.

¿Cómo y cuándo se puede anular un testamento?

Un testamento puede ser declarado inválido en Colombia si se constata alguna de las situaciones siguientes:

No poseía plena capacidad mental al momento de su redacción.

Fue sometido a presión, manipulación o coacción durante su elaboración.

No cumplió con los requisitos legales de forma y autenticidad que establece la ley.

Ante cualquiera de estos escenarios, un juez puede dejar sin efecto el testamento y ordenar que la herencia se distribuya bajo las normas de la sucesión intestada.

Se identifican tres razones fundamentales para la posible invalidez del testamento, que son:

Incapacidad mental del testador al momento de otorgarlo: no tenía plena comprensión de sus actos.

Falta de libertad : hubo engaño, presión, amenazas o influencia indebida de terceros.

Desconocimiento de las formalidades exigidas por la ley para su elaboración y autenticidad.

Cambios en las sucesiones en Colombia: conyuges como únicos herederos bajo ciertas condiciones (foto: IA) Imagen creada con IA

Sucesión intestada consecuencias y herederos

En ausencia de un testamento válido, la ley regula la distribución de los bienes por medio de sucesión intestada. El Código Civil establece un orden específico de herederos:

De este modo, la normativa garantiza la inclusión del cónyuge o pareja permanente en la sucesión, incluso en presencia de otros beneficiarios con derechos preferentes.

En primer lugar, heredan los descendientes (hijos y, en su defecto, los nietos).

En ausencia de descendientes, los siguientes en la línea de herencia son los ascendientes (padres y abuelos).

En todos los casos, el cónyuge o compañero(a) permanente tiene derecho a participar y compartir la herencia con los descendientes o ascendientes, según corresponda.

Si no están presentes los anteriores, la masa hereditaria se distribuye entre el cónyuge y los hermanos u otros parientes cercanos.

Nulidad de testamento: qué implica para la herencia

Es crucial que los involucrados en un proceso sucesorio busquen asesoría legal , para que la distribución del patrimonio ocurra conforme a la normativa colombiana y con el menor nivel de conflicto posible.

La anulación de un testamento implica que la última voluntad del fallecido pierde su validez y la distribución de los bienes se realiza de acuerdo con lo estipulado por la ley. Este escenario puede desencadenar conflictos familiares, sobre todo si el documento contenía cláusulas que favorecían a personas concretas.