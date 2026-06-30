De la Espriella presentó un diagnóstico de la economía y advirtió por la inflación, la deuda y el acceso al crédito. (Fuente: EFE)

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El presidente electo Abelardo de la Espriella expuso un diagnóstico sobre el estado de la economía colombiana y afirmó que el Gobierno entrante deberá afrontar un escenario marcado por presiones inflacionarias, un elevado costo del crédito y un aumento de la deuda pública.

El pronunciamiento se realizó el 29 de junio, durante una transmisión en vivo a través de sus canales oficiales, donde explicó cuáles son, a su juicio, los principales desafíos económicos que encontrará al asumir la Presidencia. Durante su intervención aseguró que su administración mantendrá informada a la ciudadanía sobre la situación de las finanzas públicas y de los principales indicadores del país.

Inflación: el costo de vida, entre las principales preocupaciones

Uno de los primeros puntos abordados por De la Espriella fue el comportamiento de la inflación. Según indicó, la variación anual se ubica en 5,8 %, un nivel que, afirmó, continúa por encima del objetivo fijado por el Banco de la República.

Durante su intervención sostuvo que el aumento de los precios continúa impactando bienes y servicios de uso cotidiano para los hogares colombianos, especialmente en categorías como alimentos, energía, servicios públicos, transporte y restaurantes.

El presidente electo señaló que esta situación afecta directamente el poder adquisitivo de las familias y anticipó que el control del costo de vida será uno de los asuntos que deberá atender la próxima administración.

Tasas de interés: el alto costo del crédito preocupa al Gobierno entrante

Otro de los ejes del balance estuvo relacionado con las tasas de interés.

De la Espriella presentó un diagnóstico de la economía y advirtió por la inflación, la deuda y el acceso al crédito (EFE) EFE

De la Espriella recordó que la tasa de intervención del Banco de la República permanece en 11,25 %, situación que, según manifestó, mantiene elevados los costos de financiación para hogares, emprendedores y empresas.

Durante la transmisión afirmó que el acceso al crédito continúa siendo una dificultad para quienes requieren financiación para invertir, producir o cubrir necesidades familiares, y relacionó este escenario con el desempeño de la actividad económica y la generación de empleo.

La deuda pública será otro de los principales retos

El presidente electo también se refirió al comportamiento de la deuda pública y aseguró que las necesidades de financiamiento del Estado representan uno de los mayores desafíos para el próximo Gobierno.

Según las cifras presentadas durante su balance, el saldo de los Títulos de Tesorería (TES) del Gobierno asciende a 763,6 billones de pesos, lo que equivale a un incremento cercano a 41 billones de pesos frente al cierre de 2025.

A juicio de De la Espriella, este panorama exigirá una administración cuidadosa de las finanzas públicas para preservar la estabilidad fiscal y atender las obligaciones del Estado.

Esta semana quiero hablarles de frente, como siempre lo hemos hecho.



En esta primera alocución como Presidente Electo les comparto el balance de estos primeros días: el inicio del empalme, la conformación del nuevo gobierno, el verdadero estado en que recibimos el país y las… pic.twitter.com/QgXlVXHhcK — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) June 30, 2026

Los principales indicadores que destacó De la Espriella

Durante su intervención, el presidente electo resumió los principales retos económicos que, según su diagnóstico, recibirá el próximo Gobierno:

Inflación anual : 5,8 %.

Tasa de intervención del Banco de la República: 11,25 %.

Saldo de los TES del Gobierno: 763,6 billones de pesos.

Incremento de la deuda frente a 2025: cerca de 41 billones de pesos.

Al cierre de su mensaje, De la Espriella reiteró que su equipo buscará mantener informada a la ciudadanía sobre el estado de la economía nacional y aseguró que el Gobierno entrante presentará con transparencia el diagnóstico de las cuentas públicas y de los principales indicadores económicos del país.