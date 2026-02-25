El dólar estadounidense atraviesa un momento de marcada debilidad frente al peso colombiano y en las últimas semanas alcanzó valores que no se veían desde hace tiempo. En el acumulado del último mes, la divisa retrocedió más de 40 pesos, según la cotización mostrada por Bloomberg, en un contexto de movimientos diarios moderados pero con una tendencia general a la baja. Este comportamiento se explica por una combinación de factores externos e internos que vienen influyendo en el mercado cambiario. La menor fortaleza global del dólar, junto con flujos constantes de divisas hacia Colombia, contribuyeron a que la tasa de cambio se mantenga en niveles más bajos que meses anteriores. En el corto plazo, el precio del dólar mostró variaciones leves, alternando jornadas de subas y bajas. Esa dinámica refleja cierta inestabilidad diaria, aunque con una volatilidad inferior al promedio del último año, lo que sugiere un período de movimientos más acotados. El escenario internacional juega un rol clave. La política monetaria de Estados Unidos y la evolución de su economía impactan directamente en el valor global de la divisa. Al mismo tiempo, en Colombia, el ingreso de remesas y la expectativa sobre las tasas de interés locales favorecieron una mayor demanda de pesos. Analistas del mercado señalan que este contexto permitió que el peso colombiano continúe apreciándose, siguiendo una tendencia que ya se había observado durante el año anterior, cuando la moneda local ganó terreno frente al dólar de manera sostenida. De acuerdo con proyecciones de entidades financieras, el dólar podría ubicarse en valores promedio cercanos a los actuales a lo largo del año, siempre que se mantengan las condiciones internacionales y locales. La diferencia entre las tasas de interés de Colombia y Estados Unidos es uno de los elementos que sostienen este escenario. No obstante, los especialistas advierten que el panorama no está exento de riesgos. Factores como la situación fiscal, el clima político y el contexto electoral podrían generar presiones alcistas sobre la tasa de cambio en determinados momentos, aun cuando la tendencia de fondo sea más estable. El peso colombiano es la moneda de curso legal del país y su emisión y control están a cargo del Banco de la República. En la actualidad circulan monedas de distintas denominaciones, muchas de ellas con diseños inspirados en la biodiversidad nacional. La evolución reciente del tipo de cambio volvió a poner al peso en el centro de la escena económica, ya que un dólar más bajo impacta en los precios de productos importados, en los costos de las empresas y en las decisiones de ahorro e inversión de los hogares.