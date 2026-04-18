Un informe de Oxford Economics ubicó a Colombia entre las economías con mejor desempeño relativo de América Latina para 2026, en un contexto regional marcado por menor crecimiento y mayor inflación. La firma proyecta una expansión del 3,0% para el país, por encima del promedio regional, que rondaría el 2%. Ese dato contrasta con las estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), que sitúa el crecimiento colombiano en 2,3% para ese año. La diferencia refleja, según Oxford Economics, un mayor dinamismo relativo frente al resto de las economías de la región. Entre los factores internos que sostendrían ese desempeño, el informe destaca el incremento del salario mínimo como un posible impulso al consumo. A eso se suma que los ajustes en precios regulados, como los combustibles, serían acotados en el corto plazo, lo que aliviaría parte de la presión sobre los hogares. Sin embargo, Oxford Economics -retomado por Portafolio- advierte que este mejor desempeño ocurre en un entorno de debilidad generalizada en la región, donde la mayoría de las economías crecerían por debajo de lo proyectado por los organismos internacionales. Colombia sobresale, pero no escapa del todo a ese panorama. El documento identifica el déficit fiscal como uno de los principales riesgos para el país. De acuerdo con el análisis, ese desequilibrio se mantendría elevado y solo se corregiría de forma más significativa bajo la próxima administración, lo que limita el margen de maniobra en el corto plazo. A eso se suman condiciones externas menos favorables: Oxford Economics estima que Estados Unidos crecería apenas 1,9% en 2026, por debajo del 2,3% proyectado por el FMI, lo que implica menor demanda externa para toda la región. Además, el conflicto en Medio Oriente seguiría presionando los precios del petróleo, los alimentos y los fertilizantes, con impacto directo en la inflación latinoamericana, que la firma proyecta en un promedio de 4,6% para 2026. El informe también alerta sobre la actividad reciente. En febrero, la economía colombiana habría crecido cerca de 0% mensual, afectada en parte por las fuertes lluvias que golpearon distintas regiones del país, lo que refleja una fragilidad en la dinámica de corto plazo. Oxford Economics advierte que, si la actividad no repunta durante el segundo trimestre, podría revisar a la baja su proyección de crecimiento para 2026 y trasladar parte de ese dinamismo hacia 2027. En paralelo, economías como Brasil, México y Argentina enfrentarían crecimientos más bajos y presiones inflacionarias persistentes, lo que refuerza el contraste favorable para Colombia dentro de la región.