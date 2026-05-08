Por la devaluación del peso, muchas personas deciden resguardar sus ahorros con reales para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el valor de la moneda y las variaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar. Este viernes, 8 de mayo de 2026, la cotización del real en los principales bancos de Colombia es de 758,43 pesos colombianos. La volatilidad económica de la última semana del Real, que es del 21.52%, supera significativamente la volatilidad anual del 14.95%, indicando que su comportamiento es inestable y tiene muchas variaciones. El Real subió frente al peso colombiano en las dos últimas sesiones. Además, En los últimos 10 días, la cotización del Real mostró predominio de alzas, con retrocesos intermitentes y una jornada sin cambios; el balance es positivo y cerró con impulso tras dos sesiones en ascenso. Las personas que quieran adquirir o liquidar reales en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes: _ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y convencionales son las entidades bancarias, aunque es importante considerar que pueden aplicar cargos extra por este servicio. _ Casas de cambio _ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union. Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes puntos: