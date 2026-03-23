En este contexto, el organismo estadounidense ha notificado que sacará de circulación los billetes que exhiben este tipo de deterioro, lo que impedirá su uso en cualquier establecimiento comercial del país. El dólar es una de las divisas más relevantes y ampliamente utilizadas a nivel global, razón por la cual la Reserva de los Estados Unidos (FED) ha emitido una advertencia sobre el uso de los billetes y ha proporcionado directrices sobre cómo proceder en caso de poseer billetes rotos, deteriorados o mutilados. La FED procederá a retirar de circulación todos los billetes que se encuentren en mal estado; sin embargo, existe la posibilidad de recuperar parte de su valor. Para ello, es necesario enviar el billete a la Oficina de Grabado e Impresión de los Estados Unidos (BEP), donde se evaluará el porcentaje de deterioro y, en consecuencia, se te reembolsará una parte de su valor. El procedimiento para recuperar el valor del billete de dólar se puede resumir en cinco pasos: La Reserva Federal de los Estados Unidos ha presentado un proyecto destinado a la renovación de todos sus billetes a partir de 2026 y hasta 2038. En un periodo de 12 años, el organismo financiero norteamericano introducirá nuevos billetes de 1, 20, 50 y 100 dólares. El propósito de esta iniciativa es prevenir la falsificación de billetes y la circulación de dólares que se encuentren deteriorados o en condiciones inadecuadas. De este modo, la FED buscará implementar una modernización más efectiva en los papeles financieros.