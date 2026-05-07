El proceso de actualización de los listados de morosos tributarios que lleva a cabo la DIAN permite la priorización de casos que presentan deudas ejecutoriadas o situaciones en las que los contribuyentes colombianos no respondieron a requerimientos de pago previos. Esto fortalece el sistema de control fiscal que se está implementando dentro del país. Con respecto al tema del embargo, la facultad para embargar el dinero se encuentra estipulada en el Estatuto Tributario, que otorga a la DIAN la autorización para adoptar medidas cautelares frente a deudas tributarias firmes en caso de que el contribuyente no responda a las notificaciones o requerimientos realizados. Por otro lado, es importante señalar que los recursos en billeteras virtuales operan como depósitos electrónicos en instituciones reguladas por la Superintendencia Financiera y la Superintendencia de la Economía Solidaria. Por ende, estos saldos están sujetos a ser embargados bajo las mismas normas que rigen otros productos financieros asociados a un contribuyente. Finalmente, el Gobierno colombiano está avanzando en una nueva fase de control fiscal, que se centra en los contribuyentes incluidos en la base de datos de deudores morosos de la DIAN. En este contexto, la autoridad tributaria tiene la facultad de decretar embargos sobre bienes tales como cuentas bancarias, bienes tradicionales y dinero depositado en billeteras virtuales, todo ello conforme al marco legal del cobro coactivo. Las órdenes se notifican a entidades financieras y operadores de billeteras virtuales, quienes están obligados a acatar y congelar los recursos indicados. Este procedimiento comienza con la emisión de un mandamiento de pago, documento que especifica el monto adeudado y otorga un plazo para realizar el pago o presentar la defensa pertinente. En caso de no haber respuesta, la DIAN podrá activar medidas cautelares. Estas medidas pueden incluir: En este contexto, se puede considerar la inclusión de contribuyentes que no han presentado declaraciones a pesar de recibir notificaciones oficiales, lo que ha conducido a liquidaciones y subsiguientes procesos de cobro. Este conjunto incluye tanto personas naturales como jurídicas que presentan obligaciones vencidas y firmes. Se aconseja: Es importante señalar que muchos contribuyentes descubren la existencia de un embargo cuando intentan utilizar sus productos financieros y se encuentran con saldos congelados. Por tal motivo, la atención a las notificaciones resulta esencial.