La inflación interanual de Colombia se ubicó en marzo en el 5,56%. Esto significa un aumento de 0,47 puntos porcentuales en comparación a la reportada en el mismo periodo en 2025, cuando fue de 5,09%. El número fue confirmado este jueves por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). “En marzo de 2026 la variación mensual del IPC fue 0,78%, la variación año corrido fue 3,07% y la anual 5,56%”, precisó la entidad en un comunicado. Las expectativas que dieron 25 entidades del mercado financiero a La República daban cuenta de una aceleración de 16 puntos básicos frente al dato de febrero; dando entre 5,29% y 5,45% en el tercer mes del año. Según el DANE, el comportamiento anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) se explica principalmente por el aumento en las divisiones de Restaurantes y hoteles (9,92%), Salud (7,87%), Bebidas alcohólicas y tabaco (6,75%). El aumento en Alimentos y bebidas no alcohólicas llegó al 6,27%. En tanto, la división Recreación y cultura registró una variación anual de 2,38%, siendo esta la menor variación. El aumento progresivo del dato de inflación durante los últimos meses en Colombia llevó a la junta directiva del Banco de la República (autoridad monetaria) a aprobar durante su última reunión a finales de marzo una subida de cien puntos básicos en la tasa de interés, fijada en el 11,25%. Esa decisión de la autoridad monetaria ha generado malestar en el Gobierno del presidente Gustavo Petro que acusa a la junta directiva del Banco de la República de “matar la economía” del país por elevar las tasas que iniciaron el año en el 9,25%. Además, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, se retiró de la junta por no estar de acuerdo con esa subida de los tipos porque considera que “afecta de manera sensible y sostenida el esfuerzo de mantener la senda del crecimiento económico que se ha venido dando en el país”