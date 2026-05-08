Este viernes, 8 de mayo de 2026, la cotización deleuro en los principales bancos de Colombia durante la apertura de mercados es de 4.396,47 pesos colombianos. Esta cifra muestra una variación de respecto al valor de ayer. En la última semana, la cotización del Euro subió 5.49%, mientras que en el último año cayó -5.86%, lo que refleja un rebote reciente en un contexto anual bajista. La volatilidad económica de la última semana del Euro es del 15.06%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 16.93%. En las últimas 5 sesiones, el Euro subió frente al peso colombiano. En los últimos 10 días, el Euro registró una caída inicial, dos avances, un nuevo retroceso y un día sin cambios, para culminar con cinco alzas consecutivas, marcando una clara tendencia alcista. La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los últimos días. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda frente a las fluctuaciones anteriores. Este viernes, 8 de mayo de 2026, El costo de comprar 100 euros en Colombia, considerando un valor por unidad de 4396.4702 pesos colombianos, es de 439647.02 pesos; comprar 200 euros cuesta 879294.04 pesos y 500 euros cuestan 2198235.10 pesos. Los ciudadanos que necesiten adquirir o liquidar euros en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes: _ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y convencionales son las entidades bancarias, aunque es importante considerar que pueden aplicar cargos extra por este servicio. _ Casas de cambio _ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union. Compra o vende euros solo en bancos y casas de cambio autorizadas en Colombia. Compara tasas y comisiones y solicita comprobante de la operación. Evita transacciones en la calle o por redes sociales; verifica la reputación del establecimiento. Para montos altos, usa transferencias seguras y cumple los requisitos legales.