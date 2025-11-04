El Ejército Nacional de Colombia abrió oficialmente la convocatoria para el Cuarto Contingente de 2025, la última del año, con la que busca vincular a 15 mil jóvenes de todo el país. La institución ofrece pagos mensuales, bonificaciones y múltiples beneficios sociales y educativos para quienes se unan a sus filas.

Según el coronel Henry Palomino Cano, comandante del Comando de Reclutamiento y Control de Reservas, esta convocatoria representa una oportunidad única, ya que es la última que se realizará durante 2025.

“Abrimos cupos para 13.320 hombres y 1.680 mujeres. Invitamos a todos los jóvenes mayores de 18 años y hasta un día antes de cumplir los 24 a servirle a Colombia. Prestar el servicio militar es una experiencia formativa e integral", indicó el oficial.

Requisitos para postularse al Ejército Nacional

El proceso está abierto a hombres y mujeres entre 18 y 24 años que no hayan resuelto su situación militar. Los aspirantes deben acercarse a cualquiera de los 60 Distritos Militares del país o a través de los canales oficiales.

Durante el servicio militar, los jóvenes reciben una formación integral que fortalece la disciplina, el trabajo en equipo y la responsabilidad social. Además, al culminar su servicio, obtienen certificaciones y oportunidades que facilitan su ingreso al mercado laboral o a la carrera militar.

Pagos, bonificaciones y beneficios del servicio militar

Los reclutas recibirán un pago mensual equivalente al 70% del salario mínimo legal vigente, lo que representa $996.450 en 2025. También se otorga una bonificación navideña por el mismo valor y, al finalizar el servicio, una compensación adicional de $2′135.250.

Otros beneficios incluyen:

Dotación civil al finalizar el servicio, valorada en $1′423.500 .

Permiso anual con auxilio de transporte equivalente a un salario mínimo.

Acceso gratuito a programas del SENA y descuentos o matrícula cero para continuar la carrera militar.

Línea de crédito especial del ICETEX para reservistas de primera clase.

Tiempo de servicio computable para cotización en pensión.

Cómo inscribirse y resolver la situación militar

Los jóvenes interesados pueden acercarse directamente a los distritos militares o ingresar a la web oficial del Ejército para verificar su estado. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 26 de noviembre de 2025.

A través de reclutamiento.mil.co o la línea telefónica 6014261420 podrán conocer los pasos para su incorporación, descargar formularios y acceder a orientación personalizada. El proceso es gratuito y no requiere intermediarios.