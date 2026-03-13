El sistema de pensiones en Colombia se encuentra en una fase de alta incertidumbre jurídica, caracterizado por intensos debates sobre la validez de la reciente reforma y por decisiones que modifican la interpretación de requisitos históricos. En este contexto, la Corte Suprema ha centrado su atención en la pensión de sobrevivientes, un beneficio que resguarda a las familias tras el fallecimiento de un afiliado. Este cambio se produce en un momento en que la reforma pensional aún carece de una resolución definitiva por parte de la Corte Constitucional. A pesar de que este debate permanece abierto, otras sentencias ya están produciendo efectos inmediatos para miles de potenciales beneficiarios. El artículo 47 de la Ley 100 de 1993 establece que “a falta de cónyuge, compañero o compañera permanente e hijos con derecho, serán beneficiarios los padres del causante si dependían económicamente de este”. Sin embargo, la Corte Constitucional eliminó hace años la exigencia de que esa dependencia fuera “total y absoluta”, al declararla inexequible mediante la sentencia C-111 de 2006. La modificación clave se centra en la exigencia de dependencia económica para acceder a la pensión de sobrevivientes cuando no existen cónyuge, compañera permanente ni hijos con derecho. La normativa vigente reconoce como beneficiarios a los padres y a los hermanos en condición de discapacidad, siempre que acrediten que dependían del afiliado fallecido. En su análisis, la Corte Suprema de Justicia explicó que la pensión de sobrevivientes tiene como objetivo asegurar la continuidad de una vida digna, en condiciones similares a las que ofrecía el afiliado en vida. Según el fallo, “la prestación de sobrevivientes tiene por finalidad permitir que el aporte esencial o necesario que el asegurado suministraba en vida a sus beneficiarios sea continuado luego de su muerte”, descartando cualquier interpretación orientada al enriquecimiento injustificado. La Corte Suprema de Justicia profundizó esta interpretación en la sentencia SL 6690-2014, al aclarar que “para surtirse el requisito de dependencia económica, no es necesario que el dependiente esté en estado de mendicidad o indigencia”. El alto tribunal subrayó que la seguridad social no se limita a la mera subsistencia. Los beneficiarios, por su parte, aún deben demostrar dependencia económica, pero bajo un estándar más flexible y acorde con la jurisprudencia. Este ajuste permite que padres y hermanos en condición de discapacidad accedan a la prestación sin esperar largos procesos ni cumplir exigencias que ya no tienen respaldo constitucional. Pese a la eliminación de ese requisito estricto, la pensión de sobrevivientes mantiene condiciones claras. El afiliado fallecido debe haber cotizado al menos 50 semanas dentro de los tres años anteriores a su muerte, un criterio que aplica tanto para fondos privados como para Colpensiones.