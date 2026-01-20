La entidad detalló las variables que influyen en la mesada y las herramientas disponibles para estimar su valor previo al retiro laboral.

Acceder a una pensión en Colombia está condicionado al cumplimiento de ciertos requisitos establecidos en el sistema público de pensiones, tales como la edad legal y el número mínimo de semanas cotizadas. Los afiliados a Colpensiones pueden iniciar el trámite para el reconocimiento de la pensión de vejez al alcanzar las 1300 semanas.

Es importante señalar que el proceso no es automático. Antes de cualquier liquidación, el afiliado debe verificar su historial laboral, asegurándose de que cada periodo trabajado y cada aporte estén debidamente registrados. Este paso es crucial para evitar errores que puedan influir negativamente en el cálculo final de la mesada mensual.

Definición del valor de la mesada en Colpensiones

El monto de la pensión no es uniforme para todos los ciudadanos. En el régimen de prima media, el cálculo se basa en el ingreso base de liquidación, que se determina a partir del promedio del salario devengado durante los últimos diez años previos a la solicitud de la pensión.

Sobre este promedio se aplica un porcentaje determinado por la normativa vigente. En la actualidad, Colpensiones reconoce el 65 % del salario promedio, cifra que puede fluctuar en función del número total de semanas cotizadas y las circunstancias particulares de cada afiliado.

Acceso a pensiones en Colombia: requisitos y cálculo del monto mensual a recibir (foto: archivo).

Calculadoras de pensión: estima tu monto antes del retiro

Con el propósito de asistir a los futuros pensionados, Colpensiones ha implementado un simulador virtual que permite proyectar un valor aproximado de la pensión. Esta herramienta está destinada a individuos que aún se encuentran a más de diez años de alcanzar la edad de pensión.

La entidad aclara que se trata de un cálculo referencial y que no es aplicable para quienes pertenecen al Régimen de Transición. En su comunicación institucional, Colpensiones indicó que el objetivo del simulador es acompañar al afiliado en la planificación de su retiro y ofrecer una estimación anticipada del ingreso mensual.

Acceso a pensiones en Colombia: requisitos y proceso de liquidación (foto: archivo).

Modificaciones anuales y descuentos en la pensión

Una vez reconocida, la pensión está sujeta a incrementos anuales. Si la mesada equivale a un salario mínimo, el aumento se ajusta según el incremento definido en la negociación del salario mínimo. Cuando el valor es superior, el reajuste se hace con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Colpensiones recordó que los afiliados pueden solicitar revisiones o presentar reclamaciones si detectan inconsistencias en el valor asignado. El incremento correspondiente se verá reflejado en el primer pago de enero de 2026, momento en el que los pensionados podrán verificar el monto actualizado consignado en sus cuentas.

Adicionalmente, los pensionados deben tener en cuenta el descuento para salud. Quienes reciben hasta un salario mínimo cotizan el 4%, porcentaje que se descuenta directamente del pago mensual. Estos ajustes impactan no solo las