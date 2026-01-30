Festejan los jubilados: confirman el aumento en la pensión que beneficiará a más de un millón de adultos mayores.

Un nuevo aumento de pensiones llegará a Colombia llega después de que el Gobierno Nacional oficializara el nuevo salario mínimo para 2026. Esta acción activa automáticamente los mecanismos de ajuste previstos en la ley para los jubilados del régimen público.

Con este escenario, Colpensiones confirmó que más de 1,8 millones de adultos mayores recibirán un incremento en su mesada, de acuerdo con el monto que perciben y el esquema de cotización con el que accedieron a la jubilación.

El reajuste no es uniforme. La normativa vigente establece dos fórmulas distintas de incremento, lo que genera diferencias entre quienes reciben un salario mínimo y aquellos cuyas pensiones superan ese umbral.

Así se aplicará el incremento según el tipo de pensión

De acuerdo con lo explicado por el presidente de Colpensiones, Jaime Dussan Calderón, los jubilados cuya mesada estaba fijada en un salario mínimo legal verán reflejado el mismo porcentaje de aumento decretado por el Gobierno para 2026.

En la práctica, esto significa que estas pensiones quedarán ajustadas al nuevo mínimo mensual, que pasó de $1.423.500 a $1.750.905, garantizando que ningún pensionado reciba un valor inferior a ese monto.

Qué pasará con las pensiones superiores al salario mínimo

Para quienes reciben dos o más salarios mínimos, el ajuste se realizará con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del año anterior, que para 2026 fue certificado en 5,1%.

La propia Colpensiones precisó que “el 60,8% de las prestaciones se ajustan con base en el salario mínimo, mientras que el 39,2% restante se incrementa conforme al IPC”, un esquema que aplica para pensiones de vejez, invalidez y sobrevivencia.

Casos especiales y descuentos en salud para 2026

También se confirmó que algunas pensiones que en 2025 estaban por encima del mínimo, pero que al aplicar el IPC quedarían por debajo del nuevo salario mínimo, serán automáticamente reajustadas hasta igualar el valor vigente para 2026.

En paralelo, los descuentos en salud se mantienen sin cambios: 4% para quienes reciben un salario mínimo, 10% para mesadas entre más de uno y hasta tres salarios mínimos, y 12% para ingresos superiores a ese rango.