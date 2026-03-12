El 2 de agosto de 2027, el cielo ofrecerá uno de los espectáculos más extraordinarios del siglo XXI, cuando un eclipse solar total transformará el día en noche durante más de seis minutos en ciertos lugares del planeta, un fenómeno que no volverá a ocurrir en más de un siglo. La NASA ha confirmado que la alineación orbital de ese día permitirá que la Luna cubra al Sol durante un periodo excepcionalmente prolongado, un acontecimiento que ya ha comenzado a movilizar a observatorios, universidades y agencias científicas a nivel global. Este evento no solo será notable por su duración. También se considera uno de los eclipses con mayor franja de visibilidad del siglo, lo que lo convierte en un fenómeno crucial para la investigación solar, la física espacial y la observación pública del firmamento. La combinación de factores astronómicos que se presentarán el 2 de agosto de 2027 es excepcional: Esta alineación permite que la Luna cubra por completo el disco solar durante más de seis minutos, cuando lo habitual en un eclipse total es que la oscuridad dure entre dos y tres minutos. Por esta razón, los astrónomos ya lo consideran el eclipse total más largo del siglo. La sombra de la Luna avanzará desde el océano Atlántico y seguirá por: Ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga y Pereira podrán seguir el eclipse con telescopios, filtros solares y transmisiones científicas en tiempo real, que permitirán observar la totalidad aunque ocurra en otros continentes. Colombia no estará dentro de la franja de totalidad, por lo que el Sol no se ocultará por completo. Sin embargo, sí se podrá apreciar un eclipse parcial en gran parte del territorio nacional, con el Sol cubierto en un porcentaje significativo durante varias fases del evento. La NASA enfatiza que la observación de un eclipse no debe realizarse a simple vista sin la debida protección, excepto durante los breves momentos de totalidad y únicamente en la franja donde el Sol está completamente cubierto. Las recomendaciones oficiales son las siguientes: Los astrónomos indican que los eclipses totales de larga duración son el resultado de una coincidencia precisa entre la distancia de la Luna, la ubicación de la Tierra y la geometría del trayecto de la sombra. Esta combinación se presenta únicamente en raras ocasiones a lo largo de los siglos. Posteriormente al 2 de agosto de 2027, no se registrará otro eclipse solar total con una duración comparable hasta bien entrado el siglo XXII, lo que convierte a este fenómeno en un evento singular para toda una generación.