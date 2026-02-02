Las jubilaciones y pensiones en Colombia comenzaron 2026 con un nuevo aumento obligatorio que ya se refleja en las mesadas de enero.

El reajuste, definido por ley, eleva el valor de miles de pensiones por encima de los $1.700.000 y consolida una mejora real en los ingresos de los adultos mayores, especialmente de quienes reciben el salario mínimo como base de su prestación.

Este ajuste no depende de solicitudes ni trámites: el incremento se liquida de forma automática en la nómina mensual, conforme a las reglas del sistema pensional colombiano. El resultado es un alivio directo frente al costo de vida y una actualización que protege el poder adquisitivo de los pensionados en 2026.

¿Cómo se reajustan las pensiones en Colombia en 2026 y a quiénes beneficia más?

El reajuste de las pensiones en Colombia se divide en dos grandes grupos, según el valor de la mesada que recibe cada jubilado.

Más del 60 % de los pensionados están en el primer bloque: quienes reciben exactamente un salario mínimo mensual. Para ellos, el aumento se calcula con el mismo porcentaje con el que el Gobierno fijó el salario mínimo para 2026.

Eso significa que todas esas pensiones quedaron alineadas al nuevo salario mínimo legal, que este año se ubica por encima de $1.700.000, garantizando que ningún pensionado de este grupo quede por debajo de ese piso.

El segundo grupo está conformado por quienes reciben más de un salario mínimo. En estos casos, el incremento se define con base en la inflación del año anterior, medida a través del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Para 2026, ese ajuste permite que estas mesadas conserven su valor real frente al aumento de precios.

Las jubilaciones se reajustan en todo el país y algunas pensiones superarán los $1.700.000.

¿Cuánto suben las pensiones que superan el salario mínimo este año?

Las pensiones que están por encima de un salario mínimo se reajustan con la inflación, lo que en la práctica representa un aumento porcentual que se suma al valor que venían recibiendo los jubilados en 2025.

Este mecanismo hace que miles de mesadas medias y altas también se acerquen o superen el umbral de $1.700.000, dependiendo del monto base que tenía cada pensionado. Así, no solo los jubilados de salario mínimo ven reflejado el ajuste, sino también quienes tienen pensiones mayores.

Además, la ley protege un punto clave: si al aplicar la inflación una pensión quedara por debajo del salario mínimo vigente, el sistema la eleva automáticamente hasta ese valor, evitando que alguien cobre menos del piso legal.

¿Desde cuándo se ve reflejado el aumento en la mesada de los pensionados?

El nuevo reajuste rige desde la nómina de enero de 2026. Eso quiere decir que los pensionados ya están recibiendo el aumento en su pago mensual sin haber hecho ningún tipo de solicitud.

El sistema pensional colombiano opera con un esquema automático: cada año, al comenzar enero, las mesadas se actualizan de acuerdo con la ley, ya sea por salario mínimo o por inflación, según corresponda a cada caso.

Los jubilados pueden verificar el nuevo valor en su desprendible de pago, en los certificados digitales y en los puntos de atención de las entidades administradoras de pensiones.

¿Qué pasa con la mesada 13 y la mesada 14 en el reajuste de 2026?

Las mesadas adicionales, conocidas como mesada 13 y mesada 14, también se actualizan con el mismo porcentaje que la mesada ordinaria. Esto significa que, si una pensión sube por salario mínimo o por inflación, esos pagos extras también lo hacen en la misma proporción.

Es importante tener en cuenta que no todos los pensionados reciben la mesada 14, ya que este beneficio solo aplica para determinados grupos, según la fecha y el tipo de pensión.

¿Cuánto se descuenta a los pensionados por salud después del reajuste?

Aunque las pensiones suben, los descuentos para el sistema de salud se mantienen diferenciados según el valor de la mesada. En 2026, el esquema sigue funcionando así:

Quienes reciben un salario mínimo aportan el 4 % .

Los que ganan más de uno y hasta tres salarios mínimos aportan el 10 % .

Las pensiones superiores a tres salarios mínimos tienen un descuento del 12 %.

Esto quiere decir que el aumento se refleja primero en el valor bruto de la mesada y luego se aplican los aportes correspondientes.