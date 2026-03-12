El Ministerio de Educación de Colombia ha emitido una confirmación: desde el sábado 21 hasta el lunes 23 de marzo, no se llevarán a cabo clases en ninguna institución educativa del país. Este hecho se debe al feriado por el Día de San José, una conmemoración tradicional en el calendario religioso colombiano. Aunque la fecha original es el 19 de marzo, se traslada al lunes siguiente conforme a la Ley 51 de 1983, conocida como Ley Emiliani, que tiene como objetivo unificar varios días festivos en lunes para facilitar la creación de puentes. El Día de San José conmemora a San José, esposo de la Virgen María y una de las figuras más relevantes en la tradición cristiana. En Colombia, esta fecha se considera un feriado nacional y, al trasladarse al lunes, frecuentemente genera un puente que influye tanto en el descanso como en la actividad turística. En 2026, el 19 de marzo cae jueves, sin embargo, el descanso oficial se traslada al lunes 23 de marzo, lo que posibilita un fin de semana largo de tres días para aquellos que logran organizar sus planes con antelación. Colombia cuenta con diversos feriados oficiales a lo largo del año. La mayoría de estos días festivos están vinculados a fechas de carácter religioso o a conmemoraciones históricas. Algunos de ellos son fijos, mientras que otros pueden ser trasladados al lunes siguiente gracias a la Ley Emiliani. Con el feriado del lunes 23 de marzo de 2026, Colombia incorpora un nuevo puente dentro del primer semestre, lo que propicia más fines de semana prolongados a lo largo del año, conforme al calendario oficial. Los restantes feriados de 2026 son los siguientes: