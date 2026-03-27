La más reciente actualización del Sisbén IV modificó la clasificación de cerca del 30% de los hogares en Colombia, tras la incorporación de millones de nuevos registros y el uso de un sistema automatizado basado en datos. Este ajuste impacta directamente el acceso a subsidios y programas sociales, ya que el modelo ahora prioriza la capacidad real de generación de ingresos por encima del antiguo esquema de puntajes. Actualmente, más de 34 millones de personas hacen parte de la base del sistema. El cambio responde a un proceso de modernización liderado por el Departamento Nacional de Planeación, que busca mejorar la focalización de ayudas mediante el cruce de información en tiempo real y la actualización constante de las condiciones socioeconómicas de los hogares. La nueva actualización incorporó a más de 1,6 millones de hogares y 4,2 millones de personas, lo que generó modificaciones automáticas en la clasificación de una proporción significativa de la población. Este sistema dejó atrás el modelo de puntajes y adoptó una metodología basada en ingresos y condiciones de vida, lo que permite reflejar cambios económicos de forma más precisa y dinámica. Los ciudadanos pueden verificar su clasificación a través del portal oficial del Sisbén, ingresando a la opción “Consulta tu grupo Sisbén” y digitando su tipo y número de documento. Una vez completado el proceso, el sistema muestra el grupo, subgrupo y municipio registrado, lo que permite conocer de inmediato si hubo cambios tras la actualización reciente. En caso de inconformidad con la clasificación asignada, los usuarios pueden solicitar una revisión de manera presencial en las oficinas del Sisbén en su municipio. Para realizar este trámite, deberán presentar su documento de identidad y un soporte de residencia. Además, deben tener en cuenta que solo puede solicitarse si han pasado al menos seis meses desde la última actualización. El Sisbén IV organiza a la población en cuatro grupos, que van desde pobreza extrema hasta hogares que no se consideran vulnerables. Esta clasificación es clave para la asignación de subsidios como transferencias económicas y apoyos sociales, aunque estar registrado no garantiza automáticamente el acceso, ya que cada programa define sus propios criterios y cupos disponibles.