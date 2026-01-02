Actualizar la información en el Sisbén en 2026 es clave para quienes buscan mantener o acceder a subsidios del Gobierno. (Fuente: Archivo)

Uno de los requisitos fundamentales para acceder a los beneficios y subsidios del Gobierno en Colombia es estar registrado en el Sisbén. Este sistema se basa en una encuesta que clasifica a la población según sus condiciones socioeconómicas, como ingresos, tipo de vivienda, nivel educativo y acceso a salud, con el objetivo de focalizar la inversión social.

Programas como Renta Ciudadana, Devolución del IVA, subsidios de salud y educación utilizan esta información para definir a sus beneficiarios.

Sin embargo, estar inscrito en el Sisbén no garantiza el acceso automático a estas ayudas, ya que todo depende del grupo asignado a cada hogar.

Por qué una clasificación alta puede dejar a una persona sin subsidios

Muchas personas no están conformes con el grupo que les fue asignado en el Sisbén, ya que una clasificación más alta puede excluirlas de la oferta de programas sociales. Según explica la entidad, el Sisbén solo identifica y clasifica a los hogares, pero la decisión final sobre la entrega de subsidios corresponde a cada programa social.

“El ingreso al Sisbén por sí mismo no otorga acceso a los programas sociales”, aclara la plataforma oficial, y agrega que ni el municipio ni el Departamento Nacional de Planeación (DNP) deciden quién recibe los beneficios.

Cómo funciona la clasificación del Sisbén IV en Colombia

Con la implementación del Sisbén IV, el sistema dejó atrás el esquema de puntajes numéricos y pasó a clasificar a los hogares en cuatro grandes grupos:

Grupo A: hogares en pobreza extrema o con muy baja capacidad de generación de ingresos.

Grupo B: hogares pobres, pero con mayor capacidad de ingresos que el grupo A.

Grupo C: población vulnerable o en riesgo de caer en pobreza.

Grupo D: población no pobre ni vulnerable.

El grupo asignado determina a qué subsidios puede acceder cada hogar y cuáles quedan automáticamente descartados.

Cómo bajar la clasificación del Sisbén en 2026

El Sisbén aclara que la clasificación solo puede cambiar si las condiciones socioeconómicas del hogar realmente se modificaron. La información de cada ciudadano se actualiza de manera periódica a través del Registro Social de Hogares, que cruza datos con otras bases administrativas del Estado.

Si una persona considera que la información no refleja su situación actual, debe actualizar su ficha de caracterización socioeconómica. En caso de inconformidad con datos provenientes de registros administrativos, se debe acudir directamente a la entidad que generó esa información.

Cómo actualizar la información del Sisbén paso a paso

La actualización del Sisbén es obligatoria en casos como cambios de domicilio, modificaciones en el núcleo familiar o actualización de documentos de identidad.

Cómo actualizar el Sisbén de forma presencial

La entidad recomienda realizar el trámite de manera presencial en las oficinas del Sisbén del municipio, ya que permite una atención personalizada y mayor seguridad de que la solicitud fue recibida correctamente.

Para hacerlo, se debe:

Consultar la oficina del Sisbén correspondiente al municipio.

Verificar dirección, líneas telefónicas y horarios de atención.

Solicitar la actualización o modificación de los datos necesarios.

Cómo actualizar el Sisbén por internet en 2026

También es posible realizar la actualización de manera virtual. Este proceso suele tardar entre 20 y 30 días hábiles.

El paso a paso es el siguiente:

Ingresar a la página de peticiones del Departamento Nacional de Planeación.

Digitar los datos personales.

Completar el formulario de “Información Petición”.

En el campo “Tema”, seleccionar “Actualizaciones y/o correcciones de información”.

Elegir “Petición” como tipo de solicitud.

Detallar de forma clara los cambios solicitados.

Autorizar el envío de la respuesta por correo electrónico.

Cuándo es obligatorio actualizar los datos del Sisbén

La actualización de la información debe realizarse en los siguientes casos:

Solicitud de una nueva encuesta.

Cambio de domicilio dentro del mismo municipio o a otro municipio.

Inclusión o retiro de personas del núcleo familiar.

Conformación de un nuevo hogar.

Cambios en los datos personales de algún integrante del hogar.

Cómo adicionar una persona al grupo familiar en el Sisbén IV

Para agregar a una persona a un hogar ya registrado, el trámite debe realizarlo exclusivamente el jefe del hogar ante la oficina municipal del Sisbén. En general, este proceso no requiere una nueva encuesta.

No obstante, si se detecta un número elevado de personas registradas o vínculos familiares atípicos, la entidad puede solicitar una nueva encuesta para verificar la composición real del hogar.