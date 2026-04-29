El programa de transferencias monetarias del Departamento para la Prosperidad Social ajustó su listado de beneficiarios y confirmó que, desde el 30 de abril, varios hogares no recibirán pagos de Renta Ciudadana. La decisión no responde a recortes aleatorios, sino a la verificación de condiciones que determinan quiénes siguen cumpliendo los requisitos del subsidio. Según la revisión oficial, las exclusiones se concentran en hogares que incumplieron corresponsabilidades, no firmaron el acta de compromiso, mejoraron su situación económica, accedieron a empleo formal o presentan inconsistencias en las bases de datos. La suspensión de pagos está ligada a un proceso de depuración del programa. Renta Ciudadana es un subsidio focalizado, lo que significa que no es permanente ni automático. El sistema cruza información constantemente para verificar si los hogares siguen en condición de vulnerabilidad. Cuando detecta cambios relevantes, el beneficiario puede quedar por fuera del ciclo de pagos. Entre las causas principales están: Las corresponsabilidades son compromisos obligatorios que deben cumplir los hogares beneficiarios para seguir recibiendo el subsidio. Estas incluyen: El incumplimiento de estas condiciones puede generar suspensión temporal o exclusión definitiva del programa. El acta de compromiso es un requisito clave dentro de Renta Ciudadana. Este documento formaliza el acuerdo entre el Estado y el hogar beneficiario. Quienes no firmaron este documento quedan automáticamente por fuera del programa, ya que no validaron su participación ni aceptaron las condiciones exigidas. La clasificación en el Sisbén es uno de los factores más determinantes. Si un hogar cambia de grupo (por ejemplo, de A a B o C), puede dejar de ser considerado en pobreza extrema, lo que reduce su prioridad dentro del programa. Esto ocurre cuando: Uno de los objetivos del programa es que los hogares superen la pobreza. Por eso, si un beneficiario accede a empleo formal o mejora su situación económica, puede perder el subsidio. Este cambio no es una sanción, sino una consecuencia del enfoque del programa, que prioriza a quienes más lo necesitan. Las inconsistencias en bases de datos son otra causa frecuente de exclusión. Estas pueden surgir por: En estos casos, se recomienda: Los hogares pueden consultar su estado en la plataforma oficial del programa. Allí podrán verificar si están: Es clave diferenciar entre suspensión y exclusión. La suspensión puede ser temporal y reversible, mientras que la exclusión implica la salida del programa. Sí. En muchos casos, los hogares suspendidos pueden ser reincorporados si corrigen su situación. Para lograrlo deben: No recibir un pago en este ciclo no siempre significa una exclusión definitiva.