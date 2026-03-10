Desde enero de 2026, el Departamento Nacional de Planeación adelanta un proceso de actualización del Sisbén, que busca modernizar la forma en que se clasifica a los hogares en Colombia. Con la creación del nuevo Registro Universal de Ingresos (RUI), la metodología para determinar los grupos socioeconómicos cambiará y reemplazará progresivamente el modelo vigente. El proceso implica que algunos ciudadanos podrían cambiar de grupo, afectando el acceso a subsidios y beneficios del Gobierno. Hogares que estaban en el grupo A podrían pasar a B, C o D, y viceversa, dependiendo de su situación socioeconómica y los registros administrativos que maneja el DNP. Para garantizar que la reclasificación sea precisa, el DNP utiliza un sistema automatizado que cruza información de diferentes bases de datos nacionales y distritales. Los ciudadanos que detecten inconsistencias en su información podrán solicitar correcciones, ya sea de manera presencial o virtual, para asegurar que su grupo refleje correctamente sus condiciones de vida. El RUI reemplaza el modelo actual del Sisbén IV y divide a los hogares en cuatro grupos principales según su situación socioeconómica: Cada grupo se subdivide en subgrupos (A1-A5, B1-B7, C1-C18, D1-D21) que determinan el tipo de beneficios a los que puede acceder el hogar. Este cambio significa que muchos ciudadanos podrían ver modificados sus subsidios, programas sociales o acceso a otros beneficios del Estado. Para conocer su clasificación en el Sisbén, los ciudadanos deben: - De forma presencial: acudiendo a un punto de atención del Sisbén en su municipio. - De forma virtual: completando el formulario en la página de peticiones del DNP, seleccionando “Actualizaciones y/o correcciones de información” y autorizando que la respuesta sea enviada por correo electrónico. El Departamento Nacional de Planeación recomienda actualizar la información en casos como: Mantener la información actualizada garantiza que los beneficios sociales se asignen correctamente y que la clasificación refleje con precisión la situación socioeconómica de cada hogar.