Celebran los pensionados en Colombia: el Gobierno confirmó cómo subirán los pagos en 2026.

La definición del salario mínimo para 2026 será uno de los ejes que determine el incremento de las pensionados en el país. Además de esa negociación tripartita, la evolución de la inflación marcará los ajustes para quienes reciben mensualmente una mesada superior al mínimo.

Según registros oficiales, más de dos millones de personas cobran pensión activa en Colombia, concentrándose la mayor parte en el régimen público. Alrededor de la mitad de esa población percibe una mesada equivalente a un salario mínimo, por lo que su aumento dependerá directamente de lo que acuerden empleadores, trabajadores y gobierno.

Los pensionados esperan con anticipación su aumento para el 2026 (Fuente: archivo). Fuente: Shutterstock Miguel AF

Cómo se calculará el aumento y quiénes lo recibirán

Para quienes cobran un salario mínimo, el incremento se aplicará con base en la cifra pactada en la mesa de concertación salarial. Las proyecciones de distintos actores sitúan el ajuste entre el 7 % y el 11%, aunque hay voces sindicales que reclaman porcentajes mayores.

Los pensionados que perciben montos superiores al mínimo verán su mesada actualizada conforme a la variación anual de los precios al consumidor. Según los pronósticos más consultados, ese índice no debería superar el 5,5 % para el próximo año, aunque las cifras finales dependen de la dinámica económica real en los meses previos al ajuste.

Plazos, coberturas y efectos prácticos

El alza se aplicará en la primera mesada del año y deberá incorporarse también a los pagos adicionales, como las mesadas 13 y 14 donde correspondan. La actualización afecta tanto a beneficiarios del régimen público como a quienes están en fondos privados.

Dependiendo cuánto cobren, el aumento variará según el salario mínimo o la inflación (Fuente: archivo). Andrzej Rostek

En términos numéricos, el efecto sobre ingresos familiares será diferencial: millones de hogares con pensiones al mínimo verían una mejora directa si el aumento queda en el rango superior de las proyecciones; para las pensiones altas, el ajuste por inflación ofrece una protección limitada frente al costo de vida.