La propuesta abrió un debate sobre la relación binacional y el rumbo regional en medio de tensiones con Estados Unidos (Fuente: archivo).

En un acto público desde Caracas este miércoles 10 de diciembre, Nicolás Maduro sorprendió al asegurar que “más temprano que tarde” Colombia y Venezuela deberían volver a unir sus destinos en una “refundación de la Gran Colombia”.

El mensaje, dirigido directamente al gobierno de Gustavo Petro y al pueblo colombiano, reactivó un debate histórico justo cuando la región atraviesa fuertes tensiones políticas y un creciente protagonismo de Estados Unidos en el Caribe.

El mandatario venezolano pidió una cercanía “total” entre ambos países e incluso enumeró ciudades que, según él, deberían integrar ese proyecto integracionista. Con un tono emocional, habló de “hermanos e hijos de la misma espada, de la misma bandera amarilla, azul y roja”, presentando su propuesta como un retorno a las raíces bolivarianas.

¿Qué respondió Gustavo Petro al llamado de Maduro?

Aunque Petro no se refirió de manera directa a la idea de una “Gran Colombia”, sí envió un mensaje que rápidamente se interpretó como una respuesta al discurso del líder venezolano.

A través de su cuenta en X, el presidente colombiano afirmó que el verdadero problema de Venezuela pasa por la falta de garantías democráticas y que es momento de pensar en “una amnistía general” y un “gobierno de transición con inclusión de todos y todas”.

Para Petro, la salida en Venezuela debe darse con más participación política, más democracia y más soberanía, sin acudir —según él— a presiones externas ni discursos que profundicen la confrontación. De esa forma, el presidente colombiano volvió a marcar distancia frente a cualquier intervención extranjera y reforzó su postura regional.

¿Qué dijo Nicolás Maduro sobre refundar la Gran Colombia y por qué involucra a Colombia? Fuente: EFE Mauricio Dueñas Castañeda

¿Por qué Maduro cuestionó a Estados Unidos durante su discurso?

En su intervención frente a miles de simpatizantes, Maduro aprovechó para lanzar una fuerte crítica contra la Casa Blanca. Aseguró que Estados Unidos persiste en “intervencionismos ilegales y brutales” tanto en Venezuela como en otros países de América Latina. Según el mandatario, Washington estaría buscando impulsar “planes de desestabilización y cambio de régimen”.

Incluso, se despachó en inglés y mencionó conflictos históricos como Vietnam, Somalia, Irak y Afganistán para pedir que cesen las guerras y las “masacres imperiales”. El mensaje coincidió con un momento de máxima tensión en el Caribe por la presencia militar estadounidense.

¿Qué implica el llamado de Maduro a refundar la Gran Colombia para la relación bilateral?

El pronunciamiento del mandatario venezolano llega en un momento de recomposición diplomática entre Bogotá y Caracas, pero también en medio de fuertes presiones externas y debates internos. Para analistas, la propuesta de Maduro no es menor: plantea una integración profunda que trasciende lo político y lo territorial, y que podría reconfigurar el mapa regional si llegara a materializarse.