Una de las situaciones más difíciles que puede enfrentar una persona es vivir sin ingresos fijos y en condición de desempleo, una realidad que afecta a miles de ciudadanos en Colombia. Esta situación implica una lucha constante, marcada por la inseguridad financiera y la falta de oportunidades laborales estables.

En tales circunstancias, satisfacer las necesidades básicas —como alimentación, vivienda, salud y educación— se convierte en un reto complejo. La elevada tasa de informalidad laboral en el país, que ronda el 56% según estadísticas del DANE, agrava aún más la problemática.

Frente a este escenario incierto y muchas veces desalentador, surge una pregunta inevitable: ¿cuánto tiempo puede subsistir una persona sin ingresos? Un estudio global reciente se propuso responder a esta incógnita, arrojando cifras que invitan a la reflexión y evidencian las profundas desigualdades económicas que enfrentan los más vulnerables.

El tiempo que subsiste una persona sin ingresos, según un estudio

Una encuesta de World Risk Poll, realizada por la Lloyd’s Register Foundation y citada por Semana, consultó a 147.000 personas de 142 países para abordar esta interrogante. Entre los aspectos evaluados se incluyeron el mercado laboral y la capacidad de resiliencia. A los participantes se les preguntó si podrían cubrir sus necesidades en caso de dejar de percibir ingresos.

Los resultados mostraron que la mayoría de las personas entre los 15 y 49 años no podrían sostener sus gastos por más de un mes sin ingresos regulares. El 40% de los encuestados admitió que tendría dificultades significativas para mantener sus condiciones mínimas de vida y su estilo de vida actual en ese escenario.

El porcentaje varía según grupos etarios

Al analizar los datos por rangos de edad, se observó que entre los adultos de 35 a 49 años, el 38% reconoció que no lograría superar esta situación durante al menos 30 días. En contraste, las personas mayores de 65 años demostraron mayor capacidad de resistencia económica, pudiendo subsistir entre dos y tres meses sin recibir un ingreso fijo.

¿Cuánto se debe percibir para ser clase media en Colombia?

Según datos de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif), en 2023, los hogares colombianos con ingresos mensuales entre $780.292 y $4.201.570 pesos colombianos se consideraban parte de la clase media. Esta amplia franja refleja la diversidad económica del país.

Los ingresos mensuales que debe tener una familia para ser de clase media en Colombia. (Imagen: archivo)

Sin embargo, aunque las cifras sugieren que una proporción significativa de colombianos podría clasificarse como clase media, la realidad cotidiana es diferente. El costo de vida en ciudades principales como Bogotá, Medellín o Cali ha aumentado, especialmente en vivienda, educación y salud. Esto significa que, aunque una familia perciba más de $780.000 pesos colombianos al mes, es posible que no alcance a cubrir todas sus necesidades.