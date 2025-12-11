Pilas, colombianos: Banco Agrario pagará $230.000 esta semana a quienes se inscriban en este programa. (Imagen: Archivo).

El Departamento para la Prosperidad Social (DPS) confirmó que el desembolso del ciclo 11 de Colombia Mayor estará disponible hasta este viernes 12 de diciembre, un pago que llegará con el incremento autorizado para 2025 y que favorecerá a los adultos mayores con bancarización en todo el país.

Estas ayudas hacen parte del fortalecimiento del programa, que cerrará el año con valores ajustados y una ampliación gradual de cobertura en municipios y ciudades.

¿Hasta cuándo se pagará el ciclo 11 de Colombia Mayor 2025 para bancarizados?

Según el calendario oficial, los beneficiarios con cuenta bancaria recibirán el depósito a más tardar el 12 de diciembre, sin necesidad de reclamar el giro de forma presencial. La consignación se efectúa directamente en la cuenta de ahorros inscrita ante el Banco Agrario, entidad responsable del proceso operativo junto con Prosperidad Social.

¿Cuánto será el pago del ciclo 11 con el aumento vigente?

El Gobierno sostiene el ajuste aplicado en los últimos meses, que elevó el monto del subsidio de $80.000 a $230.000, de acuerdo con la priorización por edad y nivel de vulnerabilidad. Este aumento se mantendrá para los giros finales del año mientras continúa la vinculación de nuevos beneficiarios, dependiendo del presupuesto existente.

¿Qué pagos siguen después del ciclo 11?

Prosperidad Social también ratificó el ciclo 12, que se entregará entre el 17 y el 31 de diciembre. Con estos dos pagos, el programa completa el cronograma anual de transferencias dirigidas a adultos mayores en pobreza extrema o sin posibilidad de acceder a una pensión.

¿Cuáles son los canales para recibir el pago de Colombia Mayor?

Quienes están bancarizados lo reciben directamente en su cuenta del Banco Agrario, pero también existen otros mecanismos para quienes no manejan productos financieros:

Giro en puntos habilitados : oficinas del Banco Agrario, SuperGIROS o corresponsales aliados.

Billeteras digitales vinculadas al operador asignado en cada municipio.

Corresponsales rurales, dispuestos para facilitar el acceso en zonas alejadas.

Cada beneficiario debe confirmar su modalidad de pago en los canales oficiales del Departamento para la Prosperidad Social.

¿Quiénes pueden ingresar al programa Colombia Mayor en 2025?

El ingreso de nuevos participantes depende de los cupos disponibles y del cumplimiento de los requisitos generales:

Ser colombiano.

Haber residido en el país durante los últimos 10 años.

Tener al menos tres años menos de la edad exigida para la pensión de vejez.

No contar con ingresos o rentas suficientes para su sostenimiento.

Estar clasificado en el Sisbén IV en los grupos A, B o C1.

¿Cómo se prioriza a los aspirantes del programa?

Prosperidad Social establece criterios que permiten identificar a los adultos mayores con mayor grado de vulnerabilidad. Entre ellos están:

Edad avanzada.

Discapacidad.

Cargas familiares.

Pérdida de otros subsidios.

Cambios de municipio que afecten su sostenimiento.

Las alcaldías y las direcciones locales de Prosperidad Social acompañan la verificación de datos y el proceso de asignación de cupos.

¿Dónde consultar los puntos y fechas de pago?

El Departamento para la Prosperidad Social recuerda que toda la información sobre giros, fechas, listados y cambios de operador se debe consultar únicamente en: