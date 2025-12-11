Colombia Mayor ya tiene fecha: link del Banco Agrario y guía para consultar con cédula.

Pilas, colombianos: Banco Agrario pagará $230.000 esta semana a quienes se inscriban en este programa

El programa Colombia Mayor avanza con un esquema ampliado de apoyos económicos dirigido a personas sin pensión o en condición de pobreza extrema. Las autoridades confirmaron el calendario de los ciclos 11 y 12, que cierran el año con montos ajustados y una cobertura que continúa creciendo.

La dirección de Prosperidad Social señaló que estas entregas hacen parte de un fortalecimiento del sistema de ayudas sociales, articulado con el Banco Agrario y otras entidades territoriales. Con pagos más altos y una ampliación gradual de beneficiarios, el Gobierno busca garantizar una vejez más digna a poblaciones históricamente desprotegidas.

Colombia Mayor es uno de los subsidios principales entregados por Prosperidad Social (Fuente: archivo)

Fechas confirmadas para los ciclos 11 y 12

Los ciclos pendientes ya tienen ventana oficial de pago:

El ciclo 11 se liquidará entre el 27 de noviembre y el 12 de diciembre .

El ciclo 12, entre el 17 y el 31 de diciembre.

Estas fechas aplican tanto para beneficiarios activos como para quienes se suman desde la lista de espera.

Desde finales de octubre comenzó a aplicarse un incremento importante del subsidio, que pasó de $80.000 a $230.000 para grupos determinados por edad y nivel de vulnerabilidad. Las autoridades proyectan incorporar gradualmente a más personas según disponibilidad presupuestal.

Banco Agrario: esta es la página para consultar si tienes giros

Los beneficiarios de programas como Renta Ciudadana pueden consultar si tienen un giro disponible a través del Banco Agrario ingresando a la siguiente página oficial: https://consultagiros.bancoagrario.gov.co/ConsultaPagos/Consulta.aspx

Banco Agrario es la entidad encargada de distribuir los pagos de Prosperidad Social (Fuente: archivo).

Para realizar la consulta, se deben seguir estos pasos: