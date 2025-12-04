La decisión permitirá que millones de adultos mayores reciban un bono pensional de $230.000 antes de finalizar diciembre (Fuente: archivo).

El Gobierno de Colombia anunció la expansión más grande en la historia del programa Colombia Mayor : pasará de 1,2 millones de beneficiarios actuales a 3 millones de adultos mayores que recibirán la transferencia pensional de $230.000 en diciembre.

La medida incluye a toda la población en lista de espera y responde a la instrucción directa del presidente de fortalecer la protección social en el cierre del año .

Según el Departamento para la Prosperidad Social (DPS), este aumento masivo de cobertura es lo que permite afirmar que el Gobierno “aceptó nuevos jubilados”. En tanto, la entidad confirmó que los pagos se realizarán de manera escalonada, por giro y consignación, según la modalidad registrada por cada persona.

¿Quiénes son los nuevos beneficiarios aceptados en Colombia Mayor para diciembre?

Los “nuevos jubilados” son todos los adultos mayores que estaban en lista de espera y ahora fueron incluidos oficialmente en la ampliación del programa. Esto implica que:

Toda la lista de espera nacional será incorporada.

Mujeres desde los 60 años y hombres desde los 65 años , sin pensión ni ingresos formales, serán priorizados.

En diciembre, el ingreso se amplía a más de 3 millones de personas gracias a la disponibilidad presupuestal del Gobierno.

Todos recibirán el mismo monto de $230.000 correspondiente al bono pensional mensual.

El DPS reiteró que esta medida responde a la actualización de la política social del Gobierno del Cambio, que busca garantizar ingresos mínimos para la población mayor en situación de vulnerabilidad.

El Gobierno confirmó la ampliación de Colombia Mayor y triplicará los beneficiarios con bono de $230.000 en diciembre.

¿De cuánto es el bono pensional en diciembre de 2025?

El bono pensional que recibirán los beneficiarios —tanto antiguos como recién aceptados— será de $230.000 mensuales, monto que ya se viene aplicando desde ciclos anteriores y que se mantendrá para el cierre del año.

Este valor reemplaza el giro anterior de $80.000 y representa un incremento sin precedentes para los adultos mayores que dependen exclusivamente de esta transferencia.

¿Cuándo se pagará el bono de $230.000?

Prosperidad Social informó que los beneficiarios con cuenta bancaria reciben el depósito hasta el 12 de diciembre. Mientras que las entregas por modalidad de giro comienzan oficialmente el 4 de diciembre y se extenderán hasta el 18 del mismo mes.

Prosperidad Social también confirmó el ciclo 12, que se entregará entre el 17 y el 31 de diciembre.

¿Cómo saber si aparezco en el listado de beneficiarios para diciembre?

Los adultos mayores podrán verificar su inclusión en el programa a través de:

La alcaldía de su municipio, que publica los listados actualizados.

Las líneas y canales oficiales del DPS.

Las plataformas de consulta habilitadas por Prosperidad Social.

No es necesario inscribirse nuevamente ni realizar trámites adicionales: el Gobierno confirmó que el ingreso se hará de forma automática según la priorización del Sisbén IV.