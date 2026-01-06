Confirmado | El Gobierno decretó que embargarán todas las tarjetas de crédito y cuentas bancarias que figuren en este sitio web durante diciembre. (Fuente: Archivo)

El Gobierno de Colombia puso en marcha una nueva etapa de fiscalización tributaria que endurece las acciones contra quienes mantienen deudas pendientes con el Estado. Entre las medidas previstas se encuentra el embargo de cuentas bancarias y medios de pago, como tarjetas de crédito, para los contribuyentes que figuren en el registro actualizado de morosos administrado por la DIAN.

El objetivo central de esta política es cerrar el cerco a la evasión fiscal y asegurar que los impuestos adeudados sean efectivamente recaudados. Según explicaron fuentes oficiales, el plan apunta a fortalecer la disciplina tributaria y a enviar una señal clara sobre la importancia del cumplimiento de las obligaciones fiscales en todo el país.

Para su aplicación, la DIAN coordina acciones directas con entidades financieras, bancos y cooperativas, que quedan habilitadas para bloquear o suspender productos financieros de manera inmediata una vez que se confirme la inclusión del ciudadano en la base de datos oficial de incumplidos. La medida busca agilizar los procesos de cobro y reducir los márgenes de maniobra de los deudores persistentes.

Embargos y bloqueos de cuentas bancarias y tarjetas de crédito: cómo se aplican

Según lo informado por la DIAN, el esquema de embargos y suspensiones financieras no se ejecutará de forma indiscriminada, sino mediante un procedimiento gradual y controlado. La supervisión estará a cargo de las autoridades tributarias, que definirán los casos prioritarios en función del historial de incumplimiento y la falta de respuesta a las notificaciones previas.

El foco estará puesto en aquellos contribuyentes que ignoraron reiterados requerimientos de pago o que registran obligaciones tributarias vencidas por encima de los topes establecidos por la entidad. En estos escenarios, la DIAN avanzará con medidas más severas para asegurar la recuperación de los recursos adeudados.

Las acciones previstas contemplan, entre otras, las siguientes medidas:

Bloqueo integral de cuentas bancarias , impidiendo cualquier tipo de retiro, transferencia o pago.

Inhabilitación de tarjetas de crédito , tanto en su versión física como digital.

Retención de saldos disponibles, que serán aplicados directamente a la cancelación de la deuda tributaria.

Desde el sector financiero señalaron que las entidades bancarias ya cuentan con los lineamientos necesarios y deberán ejecutar los bloqueos de forma inmediata una vez que la identidad del deudor sea validada y la orden quede oficialmente registrada.

El Gobierno colombiano confirmó la aplicación de embargos a quienes aparezcan en el listado oficial de morosos tributarios.

¿Quiénes aparecen en la lista de cuentas bancarias embargadas?

La lista de morosos publicada por la DIAN incluye tanto personas naturales como jurídicas con procesos tributarios abiertos o con deudas pendientes de pago desde hace más de seis meses.

Además, se agregaron contribuyentes que omitieron la presentación de declaraciones pese a las notificaciones oficiales enviadas durante el año.

Entre los perfiles más afectados se encuentran:

Empresarios con obligaciones fiscales vencidas.

Personas naturales con impuestos de renta o IVA pendientes.

Usuarios que mantuvieron cuentas inactivas utilizadas para movimientos irregulares.

Los nombres de los contribuyentes embargados pueden ser consultados directamente a través del portal oficial de la DIAN, en la sección de procesos administrativos de cobro.

¿Cómo averiguar si es deudor en la DIAN?

Para saber si una persona está en la lista de morosos, se puede:

Revisar el portal MUISCA de la DIAN o llamar a sus líneas oficiales: (601)7948883 o (601)489 9000. Estar atento a notificaciones formales por correo o a través del Auto Comisorio que presentarán los funcionarios durante las visitas.

Si el contribuyente no responde, el siguiente paso es el embargo inmediato de los fondos que encuentren en las cuentas declaradas.

¿Por qué embargan cuentas bancarias y suspenden tarjetas de crédito?

El Gobierno explicó que el objetivo principal es cerrar el cerco financiero sobre los evasores y fortalecer la cultura tributaria en Colombia. Según la entidad, la evasión de impuestos genera pérdidas millonarias que afectan la inversión pública y los programas sociales del Estado.

Las principales causas que justifican los embargos son:

Deudas tributarias no saldadas ante la DIAN.

Procesos judiciales o administrativos por incumplimiento financiero.

Uso indebido o inactividad prolongada de cuentas bancarias.

Reincidencia en la evasión o falsificación de información tributaria.

La suspensión de productos financieros forma parte de un plan integral de la DIAN para depurar el sistema y garantizar la transparencia en las operaciones económicas.

Cómo evitar que tu cuenta bancaria sea embargada

Las autoridades recomiendan a los ciudadanos verificar periódicamente su estado tributario y atender cualquier notificación emitida por la DIAN o por su entidad bancaria. Entre las acciones preventivas se destacan:

Pagar los impuestos atrasados o formalizar acuerdos de pago.

Revisar las comunicaciones enviadas por la DIAN.

Mantener actualizados los datos personales y fiscales.

Evitar movimientos financieros sin justificación o cuentas inactivas.

En caso de recibir un aviso de suspensión o embargo, se sugiere acudir de inmediato a la entidad financiera o solicitar asesoría legal para resolver el proceso antes de que se ejecuten las sanciones.

Qué hacer si ya embargaron tu cuenta bancaria o congelaron tu tarjeta de crédito

Si un ciudadano fue notificado de la medida, puede solicitar una revisión administrativa del proceso o gestionar un acuerdo de pago para recuperar el acceso a sus fondos. Una vez se compruebe el cumplimiento de la obligación tributaria, el banco podrá levantar el embargo y restablecer los servicios financieros.

El Gobierno enfatizó que estas acciones no buscan castigar, sino fomentar la responsabilidad fiscal y garantizar que los recursos públicos se recauden de manera justa y eficiente.