En medio de una creciente tensión militar en el Caribe, Estados Unidos atraviesa también una crisis interna vinculada a decisiones migratorias que afectan a cientos de miles de latinoamericanos. Mientras el Gobierno de Donald Trump avanza con operaciones militares contra el narcotráfico cerca de Venezuela, un número cada vez mayor de familias vive con temor por las medidas que podrían derivar en deportaciones masivas.

La incertidumbre aumenta entre comunidades que durante años encontraron en Estados Unidos un refugio frente a crisis políticas y económicas.

Sin embargo, recientes decisiones de la administración Trump han dejado a más de 600.000 inmigrantes —principalmente venezolanos— en riesgo de ser expulsados del país en un escenario que preocupa a organizaciones humanitarias y expertos en migración.

Escalada militar en el Caribe y tensiones con Venezuela

Mientras se define el futuro migratorio de miles de personas, Estados Unidos mantiene un amplio despliegue militar en aguas del Caribe. El Gobierno de Trump adelantó operaciones contra el narcotráfico que ya han dejado 21 ataques a embarcaciones, con 82 fallecidos y 11 lanchas hundidas.

En paralelo, el portaaviones U.S. Gerald Ford, submarinos, aviones de combate y marines se mantienen en la zona listos para actuar si se ordena intervenir objetivos estratégicos vinculados al régimen de Nicolás Maduro y al Cartel de los Soles, generando preocupación en los venezolanos asentados en ciudades como Miami.

Miles de inmigrantes temen expulsiones tras la decisión del Gobierno de finalizar el TPS.

Fin del TPS y riesgo de deportación para más de 600.000 venezolanos

La comunidad venezolana en Estados Unidos enfrenta uno de los momentos más críticos de los últimos años. Un artículo de The Wall Street Journal expuso el creciente temor entre quienes quedaron en un limbo legal luego de que el Gobierno de Trump eliminara el Estatus de Protección Temporal (TPS), medida que benefició a más de 600.000 venezolanos desde 2021.

La decisión entró en vigencia el 7 de noviembre de 2025 y puso fin a las protecciones migratorias para dos grupos: cerca de 250.000 venezolanos que accedieron al TPS en 2021 y otros 350.000 que fueron incluidos en 2023. Esta política, implementada durante la administración Biden y extendida posteriormente, permitía vivir y trabajar legalmente mientras persistiera la crisis humanitaria en Venezuela.

Aumentan las deportaciones tras el fin del TPS en el Gobierno de Trump

Con la llegada de Trump al poder, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ordenó poner fin a las protecciones. Desde entonces, el número de deportaciones aumentó significativamente. De acuerdo con datos de ICE Flight Monitor, más de 13.200 venezolanos ya han sido retornados a su país de origen, una cifra que podría aumentar en las próximas semanas.