Prosperidad Social confirmó el monto oficial, las fechas de pago y los documentos obligatorios para cobrar el sexto ciclo de Renta Ciudadana en diciembre de 2025. (Fuente: Archivo)

La entidad Prosperidad Social confirmó el calendario, los requisitos y el monto oficial del próximo pago de Renta Ciudadana correspondiente al sexto ciclo de 2025. Este giro será entregado por medio del Banco Agrario de Colombia, que nuevamente será el encargado de dispersar los recursos a nivel nacional.

La información generó gran expectativa entre los hogares priorizados, ya que el desembolso se realizará en plena temporada navideña y representa un alivio económico clave para cerrar el año.

Con estos lineamientos, el Gobierno busca garantizar que la transferencia llegue sin contratiempos a los hogares más vulnerables, especialmente aquellos clasificados en los grupos A y B del Sisbén IV y que cumplen con las corresponsabilidades del programa.

Monto oficial confirmado para el pago de Renta Ciudadana

El programa Renta Ciudadana entregará un monto oficial de 230.000 pesos mensuales por beneficiario en el ciclo correspondiente a diciembre de 2025. Este valor fue establecido como referencia para el giro final del año, un incentivo clave para las familias que dependen del apoyo económico durante la temporada de fin de año.

El Banco Agrario liderará la entrega del sexto pago de Renta Ciudadana en diciembre de 2025.

Prosperidad Social indicó que este ciclo beneficiará a cerca de 770.000 hogares priorizados según su clasificación en el Sisbén IV y su situación socioeconómica.

Fecha oficial de cobro: del 4 al 15 de diciembre de 2025

Según información publicada por La Marca, los pagos de Renta Ciudadana se realizarán de manera escalonada entre el 4 y el 15 de diciembre de 2025 en todo el territorio nacional. Esta programación permite organizar el flujo de giros y evitar congestiones en los puntos habilitados por el Banco Agrario.

No obstante, la entidad recordó que cada hogar recibirá un mensaje de texto con la fecha exacta de cobro y el canal asignado, ya que este puede variar según la ubicación y el estado de bancarización.

Los tres documentos obligatorios para recibir el giro

Para cobrar el incentivo, los beneficiarios deben presentar tres documentos fundamentales que acreditan su permanencia y cumplimiento dentro del programa:

1. Registro en el Sisbén IV

El hogar debe estar debidamente inscrito y clasificado en el Sisbén IV, requisito indispensable para acceder y mantenerse dentro de Renta Ciudadana. Las categorías priorizadas comprenden principalmente los grupos A y B.

2. Acta de Compromiso y Corresponsabilidad firmada

Cada beneficiario debe haber firmado el documento donde acepta las reglas del programa, incluyendo la asistencia escolar, controles de salud y actualización de datos. No firmarlo implica la suspensión del incentivo.

3. Cédula de ciudadanía vigente

La identificación original y actualizada es obligatoria para el cobro tanto en entidades bancarias como en puntos autorizados. Sin ella, el pago no puede ser retirado bajo ninguna modalidad.

Los beneficiarios deberán presentar su cédula original y contar con registro activo en el Sisbén IV. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Canales de pago habilitados por el Banco Agrario

El Banco Agrario confirmó que los giros se entregarán a través de varios mecanismos para garantizar cobertura nacional:

Abono en cuenta para hogares bancarizados.

Giro en puntos aliados como Efecty, SuperGiros, Reval, ePago y Punto Pago.

Billeteras digitales como BICO o Movii, según disposición del ciclo.

El acceso al programa es completamente gratuito y no requiere intermediarios. Prosperidad Social advirtió que ningún funcionario puede solicitar dinero para trámites, inscripciones o adelantos.

Cómo consultar si el pago está disponible

Los beneficiarios pueden verificar el estado de su giro mediante: