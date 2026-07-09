En esta noticia Las variaciones que presentó el euro en la última semana

La cotización deleuro este jueves, 9 de julio de 2026 cerró a 3758.33 pesos colombianos. Esta cifra refleja una fluctuación del1,54% en contraste con el precio de apertura.

En el mercado del euro, la cotización cayó en la última semana (-0.21%) y mostró una disminución más marcada en el último año (-17.18%), indicando una tendencia bajista.

Las variaciones que presentó el euro en la última semana

En los últimos 10 días, el euro registró cinco alzas y cinco caídas, sin jornadas planas; tuvo una racha de tres descensos a mitad del periodo y cerró con dos avances, resultando en un balance neutral.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva en relación con los días anteriores. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda, lo que podría favorecer a los exportadores y mejorar la confianza en la economía.

En relación al precio del día anterior, la moneda

subió

¿Cuánto cuesta comprar 100 euro?

El costo de comprar 100 euros en Colombia es de 375833.01 pesos colombianos; 200 euros cuestan 751666.02 pesos colombianos y 500 euros cuestan 1879165.05 pesos colombianos.