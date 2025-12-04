Las ayudas económicas se pagarán en dos ciclos y llegarán a más de tres millones de beneficiarios a través del Banco Agrario y corresponsales autorizados. (Fuente: Archivo)

Aumento pensionados diciembre 2025: el Gobierno de Colombia confirmó una suba en los salarios y quienes cumplan con una condición recibirán $230.000 más

Millones de hogares en Colombia celebran un anuncio clave para el cierre del año: el Gobierno Nacional confirmó que en diciembre entregará un doble pago destinado a los adultos mayores inscritos en uno de los programas sociales más importantes del país.

La medida anticipa la temporada navideña y busca reforzar los ingresos de quienes cumplen con las condiciones establecidas por las autoridades.

Prosperidad Social informó que las transferencias se entregarán a través del Banco Agrario y por giro, mediante corresponsales aliados como Efecty y SuperGiros. Sin embargo, el doble pago, los montos actualizados y las fechas exactas dependen del ciclo asignado a cada beneficiario.

Doble bono navideño: Prosperidad Social confirma pagos de los ciclos 11 y 12

Mauricio Rodríguez Amaya, director de Prosperidad Social, anunció que los beneficiarios del programa Colombia Mayor recibirán dos pagos durante diciembre, correspondientes a los ciclos 11 y 12.

El pasado 1 de diciembre inició la entrega del ciclo 11, que incluye un aumento considerable en el monto mensual: las mujeres mayores de 60 años y los hombres mayores de 65 años pasarán de recibir $80.000 a $230.000 pesos. La distribución comenzó con las personas bancarizadas y continuará desde el 3 de diciembre para quienes reclaman por giro. Este ciclo finalizará el 16 de diciembre.

Adultos mayores recibirán doble pago en diciembre como parte de los ciclos 11 y 12 del programa Colombia Mayor. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Por su parte, el ciclo 12 iniciará el 18 de diciembre y permitirá que el programa llegue a tres millones de beneficiarios. Esta ampliación se enmarca en la estrategia Dignidad Mayor – Rumbo al Pilar Solidario, orientada a garantizar un ingreso básico a quienes no cuentan con pensión.

Cómo saber si es beneficiario del subsidio y consultar por cédula

El Banco Agrario y su red de aliados serán los encargados de entregar el doble bono navideño. Cada beneficiario recibirá un mensaje de texto con la fecha exacta para reclamar el dinero, aunque también es posible consultar la información en línea.

Para verificar si una persona es beneficiaria del programa Colombia Mayor, debe seguir estos pasos en la plataforma oficial del Banco Agrario:

Ingresar a la página oficial: https://www.bancoagrario.gov.co/colombia-mayor

Seleccionar el tipo de documento e ingresar el número de la cédula del adulto mayor.

Completar el código captcha.

Hacer clic en “Consultar”.

La plataforma indicará si la persona está activa como beneficiaria.

Prosperidad Social recordó que es fundamental mantener actualizada la información de contacto para evitar retrasos en la entrega de los pagos. Para resolver inquietudes o actualizar datos, los beneficiarios pueden comunicarse a las líneas oficiales:

Bogotá: 601 379 1088

Línea nacional gratuita: 01 8000 95 1100

También pueden acercarse a los enlaces municipales del programa, ubicados en oficinas regionales o alcaldías locales.