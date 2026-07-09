Este jueves, 9 de julio de 2026, la cotización delreal llegó a 641.9837 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -0,94%.

La cotización del Real cayó -1.45% en la última semana y acumula -10.65% en el último año, evidenciando una tendencia bajista.

Las variaciones que presentó el real en la última semana

La cotización del Real mostró un sesgo bajista en los últimos 10 días: seis descensos, tres avances y una jornada estable, con repuntes puntuales y una racha de caídas al final.

La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 5.73%, es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 15.27%.

La cotización del Real muestra una tendencia positiva en los últimos días. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con su desempeño reciente.

¿Cuánto cuesta comprar 100 reales en Colombia?

Quienes deseen adquirir 100 reales en Colombia deben pagar 64198.3674425871 pesos colombianos; 200 reales cuestan 128396.7348851742 pesos colombianos y 500 reales cuestan 320991.8372129355 pesos colombianos.