Los resultados de la Lotería de Bogotá ya están disponibles para quienes participaron en el sorteo. Los números ganadores de esta jornada ofrecen una nueva oportunidad para los que procuran cambiar su vida con un golpe de suerte.

Durante el sorteo del jueves, 9 de julio de 2026,

Las cifras ganadoras del Premio Mayor de $ 14000 millones, de la serie 343, fueron 7396.

Lotería de Bogotá: los resultados del sorteo del jueves, 9 de julio de 2026

La Lotería de Bogotá, conocida como "la que más billete da", ha dado a conocer cuáles fueron los últimos números ganadores en cada una de las categorías. Estos son los siguientes:

Premio Mayor: 7396, serie 343

Mega Gordo de $ 500 millones: 484, serie 204

Súper Gordo de $ 250 millones: 5747, serie 432.

Premios de $ 50 millones

Las cifras de los Premios Secos de 50 millones de pesos son:

N° 7626, serie 298

N° 1639, serie 357

N° 164, serie 88

N° 4902, serie 382

N° 4070, serie 216

Premios de $ 20 millones

Por su parte, las cifras ganadoras de la quinta categoría de Premios Secos de 20 millones de pesos son las siguientes:

6451, serie 229

5230, serie 53

6476, serie 242

5500, serie 69

1795, serie 185

8538, serie 249

4081, serie 10

5966, serie 300

Premios de $ 10 millones

Por último, los números ganadores del premio de 10 millones de pesos son los siguientes:

5211, serie 64

3957, serie 215

1128, serie 367

1189, serie 185

3747, serie 188

4965, serie 139

1315, serie 278

3601, serie 449

816, serie 233

1865, serie 7.

Un dato a tener en cuenta es que las cifras compartidas son de carácter informativo y, en caso de duda o inconsistencia, los únicos datos válidos son los publicados por el acta oficial del sorteo.

¿Cuándo se juega la Lotería de Bogotá?

El Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar aclaró que los sorteos de la Lotería de Bogotá tienen lugar cada jueves a las 22.25 horas, aunque estos tendrían la posibilidad de sufrir retrasos por diferentes motivos. Asimismo, el Decreto 3034 de 2013 indica que, si concuerda con un día festivo, se llevará a cabo en otra fecha de la semana.

¿Cómo comprobar si un billete de la lotería es auténtico?

Para saber si un billete es verdadero deberá seguir las siguientes sugerencias que la Lotería de Bogotá compartió en su página oficial:

Corroborar que el número y fecha del sorteo no tengan signos de adulteración.

Comprobar que el valor del billete y de la fracción del actual plan de premios sean las siguientes: $18.000 el billete y $6.000 la fracción.

Al frotar con una moneda la casilla marcada en el frente del billete debe aparecer la palabra “auténtico”.

Recomendaciones para los jugadores

Fija límites estrictos de tiempo y dinero y evita apostar para aliviar el estrés o “recuperarte”. Sustituye el impulso por actividades saludables y habla con alguien de confianza.

Si notas pérdida de control, pide ayuda de inmediato. Jugadores Anónimos Colombia: contactenos@jugadoresanonimoscolombia.org | 3115254239, 3205446642, 3017633314.