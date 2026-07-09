Se ha encontrado una pieza singular que impone la necesidad de reevaluar las concepciones sobre la familia y el arte en el Antiguo Reino. (Fuente: Representación creada con IA)

La necrópolis de Saqqara continúa revelando hallazgos fascinantes. En el año 2021, en la región de Gisr el-Mudir, un equipo de arqueólogos encontró una escultura de piedra caliza que, a partir de su diseño y técnica, replantea las narrativas sobre el arte del Reino Antiguo. Este descubrimiento une la talla tridimensional y el bajo relieve, lo cual es prácticamente inédito en artefactos de más de cuatro mil años de antigüedad.

Los investigadores Zahi Hawass y Sarah Abdoh presentaron un estudio en el que detallan la escultura y sugieren su datación en la Dinastía V (2494 a.C.-2345 a.C.), basándose en la comparación con esculturas similares, como la del líder Irukaptah que se conserva en el Museo de Brooklyn.

De acuerdo con los autores, la combinación de técnicas y los matices iconográficos presentes en esta estatua representan un hito en la comprensión del arte funerario.

¿Cuál es el rasgo único de esta estatua milenaria?

A simple vista parece la típica escultura familiar del Imperio Antiguo. A su lado se encuentra la esposa, arrodillada junto a su pierna derecha, con un sencillo vestido tubo y una peluca hasta los hombros. Su tamaño es inferior, reforzando su indudable papel secundario.

Sin embargo, lo que distingue a esta escultura es la representación de la hija: en vez de tallarla en bulto como los adultos, aparece en bajorrelieve detrás de la pierna izquierda, sosteniendo un ganso. Esa mezcla de figuras en el redondo y una figura en relieve no se conocía hasta ahora.

Según explicó Hawass en su informe, retomado por National Geographic, en la estatua se puede apreciar a “un noble de pie, con el pie izquierdo adelantado, una postura común en el Reino Antiguo que representa vitalidad y fuerza. Lleva una peluca corta y una falda finamente plisada. Su torso, bien modelado, revela la atención del escultor al detalle anatómico".

Zahi Hawass, uno de los investigadores principales del estudio, destacó la importancia de esta estatua egipcia que redefine la historia del mundo antiguo. (Imagen: Web Dr. Zahi Hawass).

Así cambió el arte egipcio: claves de su evolución

Los cánones del Reino Antiguo son comúnmente considerados como rígidos; sin embargo, esta obra ilustra a los escultores explorando dentro de tal canon. “Lo que resulta especialmente sorprendente es la combinación de métodos escultóricos en una sola obra, algo sin precedentes en la tradición artística conocida del Reino Antiguo", afirmó el especialista.

La técnica mixta indica la existencia de talleres más flexibles, así como una iconografía familiar con matices innovadores: la niña con el ganso podría simbolizar ofrendas o elementos de sustento para la otra vida.

¿Cómo descubrieron esta pieza y qué sigue ahora para los arqueólogos?

Frente a esto, los expertos insisten en la necesidad de realizar un análisis más exhaustivo: datación a través de métodos científicos, estudio de los márgenes de las herramientas y comparación estilística con otras obras de Saqqara.

La pieza fue hallada sin un contexto arqueológico claro, probablemente descartada por los saqueadores de tumbas. Hawass explicó que estaba oculta bajo la arena, cerca de una puerta falsa con el nombre ‘Messi’ en ella.

“El significado simbólico de esta escultura podría indicar una conexión con la familia, sugiriendo que se reunirán en el más allá, tal como lo hicieron en vida”, señaló.