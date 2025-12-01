Cambian los cajeros automáticos: a partir de diciembre se podrá extraer hasta esta cantidad de efectivo.

Las principales entidades financieras del país modificaron los montos máximos de retiro de efectivo en cajeros automáticos con la intención de reforzar la seguridad en las operaciones y disminuir posibles fraudes.

Estos montos aplican tanto para las extracciones con tarjeta como para aquellas hechas sin ella, dependiendo de la política de cada entidad.

El objetivo de estos ajustes es equilibrar la comodidad para los usuarios con la protección de sus recursos, garantizando que cada transacción se realice de forma segura y controlada.

Cajeros automáticos: cuáles son los montos permitidos

En Colombia, la cantidad de efectivo que se podrá retirar de los cajeros automáticos en diciembre dependerá de la entidad bancaria. Es importante saber que algunos de estos límites pueden ser modificados si se habla con la entidad bancaria para solicitarlo.

En Colombia se sitúan límites al retiro de efectivo por seguridad de los usuarios (Fuente: archivo).

Los límites de extracción de efectivo de cajeros automáticos en Colombia son:

Bancolombia : $ 2′700.000

Davivienda : $ 8′000.000

BBVA : $ 4′200.000

Banco Caja Social: $ 1′900.000

Banco de Bogotá: $ 2′000.000

Nubank: $ 2′700.000

Otras opciones para disponer de efectivo

Los usuarios que requieran retirar cifras superiores deben hacerlo directamente en ventanilla o, en algunos casos, solicitar un aumento temporal del límite a través de la aplicación del banco. También existen alternativas como transferencias digitales y pagos electrónicos, que reducen la necesidad de manejar grandes sumas en efectivo.

Los límites en cajeros automáticos se actualizan mes a mes (Fuente: archivo). Andrzej Rostek

Los cajeros automáticos siguen siendo una herramienta clave del sistema financiero nacional, pero las entidades recomiendan planificar los retiros. Así se evitan problemas con los límites diarios y se fortalece la seguridad al gestionar el dinero.

Recomendaciones para retirar dinero de manera segura

Las entidades financieras aconsejan:

Realizar retiros en cajeros ubicados en zonas seguras y, preferiblemente, durante el día.

No compartir datos de tarjetas ni claves personales.

Revisar con anticipación los topes de su cuenta para organizar los retiros según sus necesidades.

Seguir estas indicaciones ayuda a que los usuarios accedan a su dinero sin inconvenientes y garantiza una experiencia más protegida al utilizar los cajeros automáticos en Colombia.