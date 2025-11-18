Cierra Bancolombia: todas las sedes permanecerán inactivas durante dos días y no se podrán realizar operaciones. (Representación realizada con IA)

En Colombia, el cierre simultáneo de las oficinas de Bancolombia durante un domingo y el lunes festivo por la Inmaculada Concepción implicará una suspensión temporal de servicios presenciales. Aunque se trata de una medida prevista en el calendario nacional, muchos usuarios deberán anticipar sus diligencias para evitar contratiempos.

Con la llegada del fin de semana largo, miles de clientes se preguntan cómo funcionarán los canales de atención y cuáles serán las alternativas disponibles mientras las sedes permanecen cerradas.

Atención: cómo funcionarán los servicios durante el fin de semana festivo

De acuerdo con la información oficial, el domingo 7 de diciembre y el lunes 8 de diciembre, día de la Inmaculada Concepción, todas las oficinas físicas estarán inactivas en el país. Este feriado, uno de los más tradicionales del calendario colombiano, suele generar ajustes operativos en bancos y entidades públicas.

Bancolombia cierra sus entidades físicas por el feriado. (Fuente: archivo)

Canales digitales, como la app de Bancolombia, la Sucursal Virtual Personas y los cajeros automáticos, permanecerán disponibles para transferencias, pagos y consultas.

En qué departamentos se siente más el cierre

Aunque se trata de una medida nacional, en regiones con alta afluencia bancaria el cierre tendrá mayor impacto. Entre ellas:

Antioquia

Bogotá

Valle del Cauca

Atlántico

Santander

En estas zonas, el movimiento comercial previo al festivo suele ser más alto y muchas operaciones presenciales quedarán aplazadas hasta el martes.

Qué operaciones no podrán realizarse en oficinas

Durante los dos días de cierre no se podrán realizar:

Aperturas de productos financieros

Pagos por ventanilla

Depósitos en oficina

Solicitudes o trámites presenciales

Operaciones empresariales presenciales

La entidad recomienda adelantar cualquier proceso que no pueda hacerse virtualmente.

Operación normal a partir del martes

El martes 9 de diciembre, todas las oficinas retomarán su horario habitual, incluyendo servicios para empresas y atención personalizada en sucursales. Los usuarios podrán completar trámites pendientes o realizar operaciones que requieren validación presencial.

Bancolombia reiteró que los servicios digitales funcionarán con normalidad durante todo el fin de semana, permitiendo pagar facturas, transferir dinero, hacer avances y consultar productos sin interrupciones.