Confirmado | El Gobierno decretó un nuevo feriado para el próximo lunes 8 de diciembre: será el último fin de semana largo.

El Gobierno de Colombia confirmó que el próximo lunes 8 de diciembre será feriado nacional por la celebración del Día de la Inmaculada Concepción, una de las fechas religiosas más tradicionales del país. Este día festivo, incluido en el calendario oficial, permitirá que millones de ciudadanos disfruten del último fin de semana largo del año.

Con la llegada del cierre de calendario, muchas familias y viajeros comienzan a preguntarse cómo se organizarán las actividades, qué servicios funcionarán con normalidad y cuál es el impacto del feriado en los desplazamientos y el turismo interno.

Atención: cuándo será el próximo feriado en Colombia

De acuerdo con el calendario oficial del Gobierno, el lunes 8 de diciembre será jornada de descanso obligatorio en conmemoración del Día de la Inmaculada Concepción, una fecha históricamente asociada a celebraciones religiosas, alumbrados y actividades culturales en diferentes regiones del país.

Anuncian nuevo feriado en todo el país.

Este feriado conformará el último fin de semana largo del año, ya que las fechas festivas restantes no coinciden con días lunes ni permiten extender la jornada de descanso.

En diciembre también habrá celebraciones: qué actividades se esperan

El feriado del 8 de diciembre da inicio a una de las temporadas más activas del año, en la que muchas ciudades realizan eventos como encendidos de alumbrados, festivales tradicionales y actividades comunitarias. Si bien es una fecha de descanso, también marca el comienzo de los preparativos para las celebraciones de fin de año.

Durante este día, como ocurre en los feriados nacionales, las entidades públicas, bancos y buena parte del sector privado no prestarán atención presencial. No obstante, los cajeros automáticos y los servicios de banca digital seguirán operativos con normalidad.

Cuáles son los feriados que restan en 2025 en Colombia

Según el calendario oficial, estos son los últimos feriados del año en Colombia: