Cierran los bancos más importantes de Colombia: las entidades financieras estarán inactivas y no se realizarán operaciones presenciales. (Representación creada con Inteligencia Artificial)

Calendario diciembre 2025 | El Gobierno confirmó que el 8 será feriado y el fin de semana se extiende a 3 días

El próximo feriado nacional en Colombia traerá un cambio importante en la rutina de millones de personas: las sucursales de los principales bancos del país suspenderán su atención presencial por motivo de la celebración religiosa del 8 de diciembre.

En esa fecha se conmemora el Día de la Inmaculada Concepción, una jornada festiva incluida en el calendario oficial de feriados en Colombia, lo que implica el cierre de oficinas públicas y privadas en gran parte del territorio, entre ellas las entidades financieras.

Ante este escenario, muchos usuarios se preguntan qué trámites podrán hacer ese día, qué servicios quedarán restringidos y cuáles canales seguirán disponibles para realizar pagos, retiros o transferencias.

No se podrán hacer operaciones presenciales en Colombia. (Fuente: archivo) ChatGPT

Atención: cierran los bancos por el feriado bancario

Durante el feriado del 8 de diciembre, las oficinas físicas de bancos y entidades financieras en Colombia suelen permanecer cerradas al público. Esto aplica tanto a los grandes bancos comerciales como a cooperativas, compañías de financiamiento y otras entidades vigiladas que operan con atención en sucursal.

En la práctica, esto significa que no habrá atención en ventanilla, ni se podrán realizar operaciones presenciales, como consignaciones en efectivo en caja, retiros por taquilla, apertura de productos o asesorías cara a cara con funcionarios.

Las entidades financieras suelen informar estos cambios a través de sus canales oficiales, recordando a los usuarios que la atención se reanuda el siguiente día hábil bancario, de acuerdo con el calendario establecido para cada año.

Durante la jornada festiva, la infraestructura bancaria se mantiene operativa en segundo plano, pero sin atención en salón, lo que obliga a los clientes a recurrir a opciones alternativas para cumplir con sus obligaciones financieras.

Qué operaciones sí se podrán hacer durante el feriado bancario

Aunque las sucursales estén cerradas, los bancos en Colombia suelen mantener activos sus canales digitales y electrónicos. Esto incluye la banca en línea, las aplicaciones móviles, los cajeros automáticos (ATMs) y, en muchos casos, los corresponsales bancarios que decidan operar según el horario de cada comercio.

A través de estos canales, los usuarios podrán seguir realizando operaciones como consultas de saldo, transferencias entre cuentas, pagos de servicios públicos y obligaciones financieras, así como retiros de efectivo en cajeros.

No obstante, para trámites presenciales más complejos, como solicitudes de créditos, actualización de datos o firma de documentos, será necesario esperar al próximo día hábil, cuando las sucursales reabran sus puertas.

Los feriados que afectan la atención en bancos

En Colombia, la mayoría de los feriados nacionales generan también cierre de sucursales bancarias, aunque los canales virtuales y cajeros automáticos continúan disponibles. Entre las fechas que suelen impactar la atención presencial se encuentran:

1 de enero: Año Nuevo.

Jueves y Viernes Santo: Semana Santa.

20 de julio: Día de la Independencia.

7 de agosto: Batalla de Boyacá.

8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción.

25 de diciembre: Navidad.

En todas estas jornadas, la recomendación general es planificar con anticipación las operaciones que requieran presencia en una sucursal y aprovechar los canales digitales para mantener al día pagos y transacciones durante los días de descanso.