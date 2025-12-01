Ese día las operaciones solo podrán hacerse por cajeros automáticos, corresponsales bancarios y canales digitales (Fuente: Inteligencia Artificial).

Bancolombia y el Banco Agrario no abrirán sus sucursales el próximo lunes 8 de diciembre, debido al feriado nacional por la celebración de la Inmaculada Concepción.

La medida implica que ningún usuario podrá realizar trámites presenciales, incluidos retiros por ventanilla, apertura de productos, consignaciones en caja o radicación de documentos. Las entidades recomiendan adelantar cualquier gestión antes del fin de semana previo.

¿Por qué cierran Bancolombia y el Banco Agrario el 8 de diciembre?

El 8 de diciembre es un día festivo oficial en Colombia, lo que convierte la fecha en una jornada no laborable para el sistema bancario. En consecuencia, las oficinas permanecerán cerradas y solo estarán disponibles los servicios que no requieren interacción presencial. Aunque para muchos hogares es una fecha asociada a las tradicionales velitas, para el sector financiero representa una pausa operativa obligatoria.

¿Qué servicios estarán disponibles durante el cierre bancario?

A pesar de que las sucursales no abrirán, los usuarios podrán continuar operando por canales digitales. Estarán activos:

Cajeros automáticos (ATM) para retiros y consultas.

Corresponsales bancarios habilitados en comercios aliados.

Banca móvil y plataformas web para transferencias, pagos, consultas y otros movimientos electrónicos.

Las entidades insisten en que la mayoría de operaciones básicas pueden hacerse desde el celular sin necesidad de acudir físicamente a una oficina.

¿Qué trámites no podrán realizarse el lunes 8 de diciembre?

Los trámites que dependen exclusivamente de atención en ventanilla quedarán totalmente suspendidos ese día. Entre ellos:

Consignaciones que requieren caja.

Retiro de sumas altas que exigen autenticación presencial.

Apertura de ciertos productos financieros.

Radicación de documentos físicos o solicitudes que exigen verificación en oficina.

Cualquier usuario que tenga planeado un movimiento de este tipo deberá reprogramarlo para antes del cierre.

Feriado bancario: ¿qué recomendaciones dan los bancos para evitar inconvenientes?

Antes del cierre, las entidades sugieren:

Realizar trámites presenciales con anticipación, preferiblemente antes del viernes anterior.

Actualizar la app bancaria y verificar claves, token o métodos de seguridad.

Programar transferencias y pagos que puedan vencer durante el feriado.

Guardar comprobantes de cualquier operación electrónica.

Confirmar límites de retiro en cajeros para evitar contratiempos durante el día festivo.

¿Cuándo volverán a abrir Bancolombia y Banco Agrario?

Las dos entidades retomarán su atención presencial el martes 9 de diciembre, en horario habitual. Ese será el primer día hábil tras el feriado y suele presentar aumento de usuarios, por lo que se recomienda planificar con tiempo para evitar filas largas en las sucursales.