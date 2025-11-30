El marco legal vigente en el país establece normas que buscan equilibrar los derechos y obligaciones en los contratos de alquiler.

La Ley 820 de 2003, que regula los contratos de arrendamiento de vivienda urbana en Colombia, otorga ciertos mecanismos que brindan protección al inquilino ante desalojos inmediatos. Esta prórroga se aplica al término inicial y a sus posteriores extensiones, siempre bajo condiciones contractuales claras.

Este marco normativo busca generar equilibrio entre arrendadores e inquilinos, ofreciendo garantías que permitan resolver conflictos de forma ordenada y con tiempos definidos.

Al mismo tiempo, fomenta la responsabilidad de ambas partes en el cumplimiento de los acuerdos establecidos en el contrato de arrendamiento.

Ley de Alquileres: por qué los inquilinos pueden quedarse hasta dos años más

Aunque el contrato inicial sea por un año, la renovación automática puede repetirse año tras año, por lo que un inquilino puede permanecer legalmente en la propiedad por dos, tres o más años consecutivos, sin firmar nuevos contratos.

Esto brinda mayor estabilidad para quienes alquilan, especialmente en un escenario donde encontrar una nueva vivienda puede implicar mayores costos, trámites complejos y garantías adicionales.

Pago de deuda antes de la sentencia: qué tan viable es frenar el desalojo

Si hay mora, el arrendador puede demandar la restitución del inmueble. Sin embargo, la Ley 820 en su Art. 22 contempla que si el arrendatario paga la totalidad de la deuda antes de la sentencia, el juez terminaría el proceso y no dictaría la orden de restitución, lo cual podría cancelar el desalojo.

Para evitar situaciones legales y desalojos, se recomienda que las personas cumplan con los pagos correspondientes en tiempo y forma. Mantenerse al día con las obligaciones contractuales no solo previene conflictos con los propietarios, sino que también garantiza estabilidad y seguridad en la vivienda durante todo el periodo de alquiler.