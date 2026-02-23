El Departamento de Prosperidad Social (DPS) se encuentra en proceso de estructuración del cronograma de pagos para los últimos meses de 2025, lo que proporciona previsibilidad y seguridad a un gran número de beneficiarios que dependen de estos subsidios económicos. El programa Renta Ciudadana, dirigido a los hogares que enfrentan situaciones de vulnerabilidad, tiene como objetivo primordial asegurar un respaldo económico que contribuya a mejorar su bienestar y calidad de vida. En este contexto, el Banco Agrario es la entidad encargada de llevar a cabo los desembolsos correspondientes. Renta Ciudadana se mantendrá en 2025 como el principal programa de asistencia económica que Colombia destina a individuos en situación de vulnerabilidad financiera. Prosperidad Social distribuye montos que oscilan entre 220.000 y 500.000 pesos colombianos en cada ciclo. Estos fondos están destinados a hogares priorizados conforme al Sisbén IV. La distribución de los incentivos es responsabilidad del Banco Agrario, entidad encargada de la entrega de los fondos en todo el país. Renta Ciudadana es un programa de apoyo monetario promovido por el Gobierno Nacional. Para verificar si una persona es beneficiaria, se deben seguir los siguientes pasos: Este programa tiene como objetivo asegurar un ingreso básico a los hogares en situación de pobreza extrema, fortaleciendo su estabilidad económica y promoviendo la inclusión social. El Banco Agrario ha confirmado que el sexto ciclo de pagos de Renta Ciudadana se llevará a cabo entre el 10 y el 21 de diciembre de 2025, según lo comunicado por la entidad a través de sus canales oficiales y plataformas digitales. Este anuncio proporciona claridad a las familias beneficiarias que esperaban el nuevo giro. Se recomienda a los participantes del programa que permanezcan atentos a los comunicados oficiales de Prosperidad Social y del Banco Agrario en cada etapa de pago, con el fin de asegurar el acceso oportuno a los recursos. La actualización constante de la información en el Sisbén es un requisito fundamental para que los hogares continúen recibiendo los pagos de Renta Ciudadana y la Devolución del IVA. Esto abarca la verificación de datos personales, dirección, composición del hogar y situación socioeconómica. Prosperidad Social emplea esta base de datos para determinar la permanencia de los beneficiarios y garantizar que los recursos sean dirigidos a quienes realmente los necesitan. Aquellos que no actualicen su información se exponen al riesgo de ser excluidos de la focalización de los subsidios.