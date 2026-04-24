La expedición del Decreto 0415 de 2026, que ordena el traslado de $25 billones de los ahorros de cotizantes de fondos privados hacia Colpensiones, desató un fuerte cruce de declaraciones entre el presidente Gustavo Petro y la candidata presidencial Paloma Valencia. El debate toca directamente a los cotizantes colombianos, ya que puede cambiar quién administra sus ahorros pensionales y genera incertidumbre sobre la estabilidad del sistema a largo plazo. La senadora del Centro Democrático sostuvo que la reforma pensional aprobada por el Gobierno establece que los fondos privados deben seguir administrando los recursos de quienes se trasladen a Colpensiones mientras cumplen los requisitos para jubilarse, y que esos dineros no pueden girarse antes. “El Gobierno no puede pasar por encima de la ley”, afirmó, citada por La FM. Petro respondió recordándole a Valencia que ella demandó la reforma pensional y que, según él, esa demanda impidió que la norma entrara en vigencia. “¿Por qué ahora teme su decisión en época electoral?”, cuestionó el mandatario, y agregó que Valencia “usa populismo barato sobre bases falsas” al afirmar que el traslado busca que el Gobierno se robe el dinero de los trabajadores. Valencia fue más allá en sus cuestionamientos y señaló que Colpensiones usará esos recursos para pagar pensiones en el corto plazo, lo que liberaría los giros que el Gobierno tenía previstos hacia esa entidad para gastarlo en otros rubros “justo durante las elecciones”. Petro, por su parte, defendió la medida al afirmar que los fondos privados no son dueños de los ahorros de los trabajadores y que, si los afiliados se trasladaron libremente a Colpensiones, los fondos tienen la obligación legal de entregar esos recursos. Advirtió además que, si los administradores de los fondos no los entregan, “son ellos quienes se están apropiando de la rentabilidad y están estafando a la Nación”. El presidente también señaló que el Estado transfiere actualmente cerca de $12 billones a Colpensiones en subsidios pensionales. Petro cerró su intervención con un desafío directo: “Si no le gusta esto, retire su demanda a la ley de reforma laboral y permita que entre en vigencia la reforma pensional”. Valencia respondió que el Consejo de Estado debe suspender el decreto con urgencia y aclaró que ella no demandó la reforma laboral, como afirmó el presidente. El nudo del debate sigue sin resolverse en términos legales: mientras el Gobierno sostiene que los fondos deben entregar los recursos por ley cuando los afiliados se trasladan, la oposición argumenta que las condiciones actuales no permiten hacerlo de esa manera, en un contexto en que la Corte Constitucional aún no se ha pronunciado sobre la reforma pensional.