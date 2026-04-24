Un gato que araña muebles, tira objetos o maúlla durante la noche no necesariamente tiene un problema de conducta. En muchos casos, estas señales reflejan que algo en su entorno no está funcionando correctamente y que el animal no logra adaptarse a su espacio. Lejos de ser un tema menor, el ambiente en el que vive influye directamente en su bienestar físico y emocional. Especialistas coinciden en que cubrir solo necesidades básicas como comida o descanso no es suficiente: los gatos requieren estímulos, seguridad y control sobre su entorno para evitar estrés y comportamientos destructivos. Los gatos necesitan desarrollar conductas naturales como trepar, esconderse, rascar o explorar. Cuando no pueden hacerlo, pueden aparecer problemas como ansiedad, frustración o incluso enfermedades asociadas al sedentarismo. Organizaciones especializadas advierten que adaptar el hogar no es un lujo, sino una parte esencial del cuidado. Un entorno pobre en estímulos puede derivar en conductas como agresividad, sobreacicalamiento o daños en muebles. Uno de los elementos más importantes es ofrecer refugios donde el gato pueda aislarse. Puede tratarse de cajas, transportadoras abiertas, camas elevadas o espacios escondidos dentro de la casa. Además, la altura cumple un rol fundamental. Los gatos se sienten más seguros cuando pueden observar desde arriba, por lo que estantes, rascadores altos o muebles adaptados ayudan a reducir el estrés. También es clave contar con varios lugares de descanso, ubicados en zonas tranquilas y con olores familiares. Un error frecuente es concentrar todo en un mismo lugar. Los expertos, citados por El Espectador, recomiendan separar los recursos esenciales: comida, agua, bandeja sanitaria y rascadores. La regla general es disponer de un recurso por gato más uno adicional, especialmente en hogares con más de una mascota. Además, la bandeja de arena debe ubicarse lejos del ruido y del tránsito constante, mientras que el agua no debería estar junto a la comida. El juego no es opcional. Los gatos mantienen su instinto de caza incluso en casa, por lo que necesitan estímulos diarios. Se recomiendan juguetes interactivos, objetos para perseguir o comederos que impliquen un desafío. También es importante rotar los juguetes para evitar el aburrimiento. Cuando estas actividades faltan, pueden aparecer conductas destructivas o signos de estrés. No todos los gatos buscan el mismo nivel de contacto. Forzar la interacción puede generar rechazo o ansiedad, por lo que se recomienda respetar sus tiempos y permitir que elijan cuándo acercarse. El olfato también es clave: los gatos utilizan los olores para orientarse. Por eso, se aconseja evitar productos muy perfumados que alteren su entorno habitual. En definitiva, adaptar el hogar a sus necesidades no significa consentirlos en exceso, sino entender que su comportamiento muchas veces es una respuesta directa al ambiente en el que viven.