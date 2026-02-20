En Colombia, se implementan regulaciones de tránsito que establecen controles específicos para aquellos que buscan renovar su licencia de conducción, especialmente en personas de mayor edad. Aunque no se estipula un límite máximo para continuar conduciendo, se requiere una verificación periódica de la aptitud física, capacidad visual y estado cognitivo de cada conductor. Para aquellos que superan los 65 años, estas evaluaciones se convierten en un requisito esencial al momento de actualizar su documento. Esta no es una normativa reciente, sino que desde hace años se establece que toda renovación debe incluir un examen médico en un centro autorizado por las autoridades de tránsito. Asimismo, ante los ajustes recientes en los requisitos de tránsito, muchos conductores desean conocer con exactitud cada cuánto deben actualizar su licencia, qué evaluaciones médicas son obligatorias y cuáles son los pasos necesarios para completar el proceso dentro del RUNT. De acuerdo con lo establecido por la normativa de tránsito, los tiempos para renovar varían según la edad del conductor: Todos los conductores, sin importar su edad, deben realizar una valoración médica integral que incluya pruebas físicas, cognitivas y de coordinación motriz, siempre en un Centro de Reconocimiento de Conductores autorizado. Este procedimiento no representa una novedad: es parte del protocolo habitual para validar la aptitud de manejo. Estas verificaciones permiten que las autoridades confirmen de manera periódica las condiciones necesarias para conducir, especialmente en los grupos que requieren revisiones más constantes. Para la renovación de la licencia, es esencial: Adicionalmente al examen médico obligatorio, todos los conductores deben satisfacer una serie de requisitos previos a la solicitud de renovación, sin distinción de edad. Estas disposiciones no constituyen nuevas restricciones, sino que forman parte del sistema habitual establecido para asegurar una conducción segura. El objetivo primordial es prevenir accidentes y garantizar que aquellos que continúan al volante lo hagan en condiciones óptimas, resguardando así a todos los actores viales. En Colombia, todos los conductores, sin distinción de edad, están obligados a presentar un examen médico de aptitud para la renovación de su licencia, de acuerdo con las disposiciones del Código Nacional de Tránsito. Esta evaluación es esencial para certificar que el individuo posee las capacidades físicas, cognitivas y motrices requeridas para conducir de manera segura. Las autoridades subrayan que la exigencia del examen no representa una medida reciente, sino un procedimiento reglamentario vigente desde hace años, diseñado para fortalecer la seguridad vial. Mediante estas evaluaciones periódicas, los organismos de tránsito buscan asegurar que cada conductor permanezca apto para manejar y prevenir incidentes en las vías del país.