El viernes 1 de mayo de 2026 se celebra el Día del Trabajador en Colombia, un feriado nacional que impacta directamente en la atención de distintas entidades, entre ellas el sistema bancario. En este contexto, muchos usuarios buscan saber si podrán realizar trámites presenciales o retirar dinero en sucursales. Durante los días festivos, las operaciones bancarias suelen ajustarse a esquemas especiales. Las principales entidades del país, como Bancolombia y el Banco Agrario de Colombia, modifican su funcionamiento habitual y priorizan los canales digitales. Frente a este escenario, surgen dudas frecuentes sobre qué servicios estarán disponibles, cómo operar sin inconvenientes y qué alternativas existen para evitar contratiempos durante el feriado. El Día del Trabajador es considerado un feriado nacional en Colombia, por lo que las entidades bancarias no prestan atención al público en sus sucursales físicas. Esto incluye tanto a bancos privados como públicos, que permanecen cerrados durante toda la jornada. En consecuencia, clientes de entidades como Bancolombia y el Banco Agrario de Colombia no podrán realizar trámites presenciales hasta el siguiente día hábil. La operatoria habitual se retoma una vez finalizado el feriado. A pesar del cierre de sucursales, los usuarios pueden seguir operando a través de canales digitales. Las aplicaciones móviles, el home banking y los cajeros automáticos continúan funcionando con normalidad, permitiendo realizar transferencias, pagos y consultas de saldo. Sin embargo, algunas operaciones pueden presentar demoras. Por ejemplo, ciertas transferencias interbancarias o gestiones que requieren validación manual podrían acreditarse recién el siguiente día hábil, una vez que las entidades retomen su actividad. Durante el feriado, los cajeros automáticos se convierten en la principal alternativa para retirar efectivo. Estas terminales permanecen habilitadas y suelen reforzarse en fechas clave para garantizar la disponibilidad de dinero. No obstante, se recomienda anticiparse y retirar efectivo con anterioridad al feriado, ya que la demanda puede aumentar y algunos cajeros podrían quedarse sin fondos hacia el final de la jornada. Para evitar inconvenientes, se aconseja planificar con anticipación las operaciones financieras. Pagar servicios, realizar transferencias importantes o gestionar trámites urgentes antes del feriado puede evitar demoras innecesarias. Además, es clave verificar los límites de extracción y el funcionamiento de las aplicaciones bancarias, así como contar con medios de pago alternativos, como tarjetas de débito o crédito, que permiten operar sin necesidad de efectivo durante el día festivo.