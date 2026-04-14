El Gobierno de Colombia confirmó que en las próximas semanas se presentará una jornada conmemorativa que modificarán la atención presencial del Banco Agrario y de la mayoría de entidades financieras del país. Esta fecha corresponde al 1 de mayo, Día del Trabajador, culminando con tres días sin atención: viernes, sábado y domingo. Aunque las sucursales cerrarán durante ambos feriados, seguirán activos los cajeros automáticos, las aplicaciones móviles y las plataformas de banca digital. Muchos usuarios se preguntan cómo afectará este cierre temporal las operaciones bancarias y qué servicios podrán realizarse mientras la red de oficinas permanezca inactiva. De acuerdo con el calendario oficial, el viernes 1 de mayo será feriado nacional por la conmemoración de la Día del Trabajo, una de las fechas mundiales más importantes. Ese día, el Banco Agrario y gran parte del sistema financiero no ofrecerán atención presencial, por lo que trámites como retiros por ventanilla, apertura de productos o gestiones en caja deberán adelantarse. Aun así, los servicios digitales y los cajeros automáticos estarán disponibles, aunque algunas transacciones podrían reflejarse por completo en el siguiente día hábil. Las entidades financieras suelen recomendar adelantar trámites como depósitos en efectivo, consignaciones interbancarias y diligencias presenciales antes del viernes previo a cada feriado. Esto evita retrasos en acreditaciones o movimientos que dependen de horarios bancarios. Aunque la banca digital seguirá habilitada, ciertas operaciones —como transferencias entre entidades— podrían procesarse de manera completa en la jornada hábil siguiente, según las políticas de cada banco. Estos son los próximos feriados que modificarán la atención del Banco Agrario: Dicha fecha conforma un fin de semana largo que impactará en los horarios de atención en todo el país.