La usucapión ha sido implementada en diversas situaciones en las que el propietario original no ha reclamado el bien o lo ha abandonado. Por lo tanto, es esencial comprender el funcionamiento de la prescripción adquisitiva para los arrendatarios que cumplan con ciertos requisitos legales y deseen asegurar su residencia a largo plazo. Alquilar una vivienda puede parecer un proceso común y sencillo; sin embargo, en Colombia existe un mecanismo legal que puede transformar radicalmente la situación de muchos inquilinos: la prescripción adquisitiva, conocida como usucapión. Este mecanismo permite que aquellos que hayan habitado un inmueble de manera pública, pacífica y continua durante un periodo establecido por la ley puedan convertirse en propietarios legítimos del mismo, sin necesidad de una compraventa tradicional. En Colombia, el tiempo mínimo requerido para que un inquilino pueda iniciar el proceso de usucapión es de 10 años si la posesión fue de buena fe y respaldada por un justo título, el cual, aunque no sea perfecto, sugiere la existencia de propiedad. En caso de que la posesión haya sido de mala fe o sin título, el plazo se extiende a 30 años. La prescripción adquisitiva es una figura contemplada en el Código Civil colombiano que permite a una persona adquirir la propiedad de un inmueble o bien mueble tras haberlo poseído durante un tiempo determinado, actuando como propietario. Para que un inquilino pueda acogerse a esta norma, debe demostrar una posesión continua, pacífica, pública y en concepto de dueño durante el periodo legal. Es fundamental señalar que el simple hecho de abonar impuestos no asegura la adquisición legítima del bien inmueble. De acuerdo con el artículo 2512 del Código Civil colombiano, es necesario que el proceso sea validado formalmente por un juez y concluido con la inscripción de la propiedad en el Registro de Instrumentos Públicos, lo que garantiza la protección legal del nuevo propietario ante terceros. Para que la prescripción adquisitiva sea efectiva, el inquilino debe evidenciar: En Colombia, los plazos para obtener una propiedad mediante usucapión (o prescripción adquisitiva) están regulados por el Código Civil Colombiano y varían según la naturaleza de la posesión, ya sea ordinaria o extraordinaria: