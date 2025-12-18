Bancolombia y el Banco Agrario cerrarán por 24 horas la próxima semana: no habrá atención al público en ninguna sucursal. (Imagen: IA).

El sistema financiero colombiano informó que este próximo jueves 25 de diciembre no habrá atención presencial en ningún banco del país, una medida que se repetirá también el 1 de enero de 2026 por los festivos nacionales.

Durante estas jornadas, todas las oficinas permanecerán cerradas, lo que implica la interrupción completa de las operaciones en ventanilla y de los trámites presenciales, justo en una de las épocas con mayor actividad económica del año.

Estos días no habrá bancos abiertos en Colombia por Navidad y Año Nuevo

Según el calendario oficial de días festivos, los bancos en Colombia no operarán el 25 de diciembre ni el 1 de enero. En ambas fechas, el cierre será general y comprenderá:

Sucursales bancarias convencionales.

Oficinas ubicadas en centros comerciales.

Puntos de atención empresarial y especializada.

Estos cierres corresponden a festivos de carácter nacional y se repiten cada año, por lo que no constituyen una medida excepcional, sino una suspensión regular del servicio presencial.

¿Habrá atención bancaria el 25 de diciembre?

No. El 25 de diciembre no habrá servicio al público en bancos, cooperativas financieras ni compañías de financiamiento con oficinas físicas. Ese día no se podrán realizar:

Retiros o depósitos por ventanilla.

Apertura de cuentas o contratación de productos financieros.

Entrega de tarjetas o documentación.

Trámites que requieran verificación presencial.

La atención se reanudará el siguiente día hábil, de acuerdo con el cronograma de cada entidad.

¿Qué operaciones seguirán funcionando cuando los bancos estén cerrados?

Aunque las oficinas permanezcan cerradas, el sistema financiero seguirá operando parcialmente. Durante Navidad y Año Nuevo estarán disponibles varios canales:

Cajeros automáticos para retiros, consultas y algunas consignaciones.

Banca virtual para transferencias, pagos y movimientos entre cuentas.

Aplicaciones móviles de los bancos.

Pagos con tarjetas débito y crédito en comercios habilitados.

En el caso de los corresponsales bancarios, su operación dependerá del horario del establecimiento donde estén ubicados, ya que muchos reducen su jornada o no abren en días festivos.

¿Qué trámites bancarios no se podrán realizar el 25 de diciembre?

Durante los días de cierre, todas las gestiones presenciales quedarán suspendidas. Entre los trámites más afectados están:

Retiros de grandes sumas de dinero en efectivo.

Cambio o cobro de cheques de gerencia.

Modificaciones de datos que exigen presencia física.

Asesorías comerciales en oficina.

Por esta razón, los bancos recomiendan adelantar cualquier trámite urgente antes del cierre y no dejar movimientos importantes para última hora.

¿Qué deben tener en cuenta los usuarios antes del cierre bancario?

Ante los festivos de fin de año, la principal recomendación es organizarse con tiempo. Verificar fechas de pago, programar transferencias y contar con suficiente efectivo puede prevenir contratiempos en días en los que no habrá atención presencial.