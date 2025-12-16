Los usuarios deberán anticipar trámites clave para evitar contratiempos (Fuente: ChatGPT - creada con IA).

El sistema financiero colombiano confirmó que el miércoles 25 de diciembre no habrá atención presencial en ningún banco del país, una medida que se repetirá también el 1 de enero por los festivos nacionales.

Durante estas fechas, todas las sucursales permanecerán cerradas, lo que implica la suspensión total de operaciones en ventanilla y trámites presenciales, justo en uno de los momentos de mayor movimiento económico del año.

Estos días cierran los bancos en Colombia por Navidad y Año Nuevo

De acuerdo con el calendario oficial de festivos, los bancos en Colombia no abrirán el 25 de diciembre ni el 1 de enero. En ambas jornadas, el cierre será total y abarcará:

Sucursales bancarias tradicionales.

Oficinas ubicadas en centros comerciales.

Puntos de atención empresarial y especializada.

Estos cierres corresponden a festivos nacionales y se aplican todos los años, por lo que no se trata de una medida extraordinaria, sino de una suspensión habitual de la atención presencial.

¿Habrá atención bancaria el 25 de diciembre?

No. El 25 de diciembre no habrá atención al público en bancos, cooperativas financieras ni compañías de financiamiento que operan con oficinas físicas. Ese día no será posible realizar:

Retiros o consignaciones por ventanilla.

Apertura de cuentas o productos financieros.

Entrega de tarjetas o documentos.

Trámites que requieran validación presencial.

La atención se retomará el siguiente día hábil, según el calendario de cada entidad.

¿Qué operaciones sí funcionarán cuando los bancos estén cerrados?

Aunque las oficinas no abran, el sistema financiero no se detiene por completo. Durante Navidad y Año Nuevo seguirán operativos varios canales:

Cajeros automáticos para retiros, consultas y algunas consignaciones.

Banca virtual para transferencias, pagos y movimientos entre cuentas.

Aplicaciones móviles de los bancos.

Pagos con tarjetas débito y crédito en comercios habilitados.

En cuanto a los corresponsales bancarios, su funcionamiento dependerá del horario del comercio donde estén ubicados, ya que muchos operan con jornada reducida o cierran en festivos.

¿Qué trámites bancarios no se podrán hacer el 25 de diciembre?

Durante los días de cierre, todas las gestiones presenciales quedarán suspendidas. Entre los trámites más afectados están:

Retiros de grandes sumas de dinero en efectivo.

Cambio o cobro de cheques de gerencia.

Modificaciones de datos que exigen presencia física.

Asesorías comerciales en oficina.

Por esta razón, los bancos recomiendan adelantar cualquier trámite urgente antes del cierre y no dejar movimientos importantes para última hora.

¿Qué deben tener en cuenta los usuarios antes del cierre bancario?

Con los festivos de fin de año, la recomendación principal es clara: planificar con anticipación. Revisar fechas de pago, programar transferencias y asegurarse de contar con efectivo suficiente puede evitar inconvenientes en jornadas donde no habrá atención presencial.